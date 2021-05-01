Шквальный ветер в Перми вырывает рекламные щиты и переворачивает остановки

Пермь, 1 мая. Сильные порывы ветра в столице Прикамья опрокинули остановочный павильон. Специалисты администрации выявляют причины инцидента, определяют меры взаимодействия и оказания помощи пострадавшей.

«От падения остановки на улице Мильчакова пострадала женщина, ее госпитализировали. Поручил главам районов оперативно подключиться к ликвидации последствий сильных порывов ветра», — написал в соцсетях глава Перми Алексей Демкин.

Ранее остановочный комплекс на улице Революции около ТРК «СемьЯ» был перевернут ветром. А также рекламная конструкция на улице Борчанинова. А на Пушкина на автобус упало дерево.



Синоптики предупреждали, что 1 мая порывы ветра могут достигать 22 м/с.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что от сильного ветра пострадала школа поселка Рудный, где обучаются 190 детей. Порывом сорвало железную кровлю пристройки второго этажа здания, где расположен один учебный класс.