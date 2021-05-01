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Пермский автослесарь продал арендованные машины почти на 7,5 млн рублей

Общество
Пермский автослесарь продал арендованные машины почти на 7,5 млн рублей
pxhere.com  / 

Пермь, 1 мая. 47-летнего жителя столицы Прикамья обвиняют в 20 эпизодах, предусмотренных ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата» и шести эпизодах мошенничества. Ранее он неоднократно был судим за имущественные преступления.

Пермяк работал автослесарем. Он знакомился с автовладельцами, у которых брал  в аренду машины, а потом сдавал их в субаренду и получал стабильный доход.

«Взамен мужчина был обязан оплачивать ежемесячные платежи владельцам, нести ответственность в случае, если автомобиль попал в ДТП по вине третьей стороны. Стоимость аренды  зависела от марки, модели машины  и года выпуска», — рассказали ФАН в МВД по Пермскому краю.

В итоге слесарь получал авто вместе с комплектом ключей, свидетельством о регистрации, страховым полисом ОСАГО с неограниченным кругом лиц, допущенных к управлению. На протяжении нескольких месяцев он платил своевременно. По требованию собственников предъявлял машины к осмотру. И таким образом успокоил владельцев. 

«В марте 2020 года злоумышленник из-за финансовых трудностей решил похитить автомобили. Он начал находить покупателей и продавать машины. Чтобы хозяева не узнали об этом, он продолжал перечислять арендные деньги. У потерпевших возникли сомнения только летом, когда начали происходить задержки платежей. Они стали требовать машины для осмотра. Он согласился на встречу, но так на нее и не приехал, отключил сотовый телефон и скрылся из Перми», — пояснили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали автослесаря в Краснокамске. На сегодняшний день установлено, что обвиняемый присвоил и продал 20 автомобилей.

Также вскрылись и шесть фактов мошенничества с его участием. Так в мае 2020 года автослесарь помог своей знакомой в выборе и приобретении «Фольксваген Поло». Спустя месяц девушка обнаружила неисправность топливного бака и обратилась к нему же. Он забрал иномарку стоимостью 486 тыс. рублей на ремонт и продал его.  

Всего от действий злоумышленника пострадало восемь человек. Сумма ущерба составила порядка 7 млн 400 тыс. рулей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что водитель Hyundai Accent, который насмерть сбил человека в столице Прикамья и скрылся с места ДТП, задержан. Им оказался гражданин 1987 года рождения без водительского удостоверения.

пермь полиция автомобили мошенник аренда автомобилей
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