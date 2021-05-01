Власти Прикамья усилят противопожарные меры после гибели детей в Кудымкаре

Пермь, 1 мая. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности всесторонне проанализировать неблагоприятную пожарную обстановку в регионе, где с начала 2021 года на пожарах погибли уже 13 детей, сообщили ФАН в министерстве территориальной безопасности.

Это заявление глава Прикамья в срочном порядке сделал в субботу, 1 мая, после гибели восьми человек в Кудымкаре. На момент обнаружения пожара дом был полностью охвачен огнем. А в ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела шестерых взрослых девочки девяти лет и четырехлетнего мальчика.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия выехал глава СУ Сергей Сарапульцев.