Дело о гибели детей на пожаре взято под личный контроль руководителя СКР Прикамья

Пермь, 1 мая. Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело по факту смерти восьми человек во время пожара в Кудымкаре. Во время возгорания в частном доме погибли дети 2011 и 2016 годов рождения.

«Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте происшествия выехал глава СУ Сергей Сарапульцев. Там сейчас работает группа следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник, руководитель и следователи Кудымкарского межрайонного следственного отдела. Уголовное дело поручено первому отделу по расследованию особо важных дел следственного управления», — пояснили ФАН в краевом Следственном комитете.

Расследование взято под личный контроль руководителя СУ СКР по Пермскому краю.

Кудымкарская городская прокуратура организовала проверку. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что по предварительной информации пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем.