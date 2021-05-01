Парад Победы перенесли из центра Перми из-за пандемии и ремонтных работ

Пермь, 1 мая. На заседании краевого организационного комитета «Победа» в столице Прикамья было принято решение перенести парад из центра города на территорию бывшего Военного авиационного технического училища (ВАТУ).

«В прошлом году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, мы отказались от парада. В этом году нам тоже пришлось долго взвешивать все и за и против. Мы не должны подвергать опасности наших заслуженных людей, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе еще стабилизируется. При этом мы хотим достойно отпраздновать 9 Мая – как этого заслуживают наши герои», – сказал на комитете губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Участие военной техники в прохождении войск в 2021 году не предполагается, также как и широкого круга зрителей. Место выбрано не случайно. Во-первых, легендарное ВАТУ было организовано 9 мая 1945 года. Во-вторых, на площадках, где обычно проводится парад, сейчас ведутся ремонтные работы к 300-летию Перми.

На мероприятие можно будет попасть только по приглашению. Для жителей края и ветеранов, которые преимущественно будут находиться дома, организуют прямая трансляцию по телевидению и в интернете.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье запланированы фейерверки в девяти территориях. А главный салют будет организован в Перми в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» 9 Мая в 23:00.