Пермский театр оперы и балета возглавил директор молодежного центра Санкт-Петербурга

Пермь, 1 мая. Должность генерального директора Пермского театра оперы и балета занял Довлет Анзароков. Выбор сделан в результате сложного отбора, отмечают в министерстве культуры Прикамья.

«От конкурсных процедур в этот раз было решено отказаться: Устав театра не предполагает этого, и профессионалов такого уровня очень мало. Поэтому был выбран адресный подход», — пояснили в минкульте.

Анзароков является советником при ректорате Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, работал в Александринском театре (Национальном драматическом театре России). Он основатель и директор «Международного молодежного центра музыкального искусства» в Санкт-Петербурге, организатор концертов, продюсер концертных коллективов.

Довлет Анзароков — автор более 40 музыкальных произведений различных форм и жанров. Премьеры сочинений проходили на сценах престижных концертных залов в России (Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича) и за рубежом (Концертхаус, Берлин, Эльбская филармония Гамбурга).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья прошла скандальная премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе в оригинальной постановке Константина Богомолова. Гонорар режиссера составил 1,3 млн рублей.