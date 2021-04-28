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Председатель пермского ТСЖ присвоила более 400 тыс. руб. собственников квартир

Общество
Председатель пермского ТСЖ присвоила более 400 тыс. руб. собственников квартир
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Пермь, 28 апреля. Правоохранительные органы в столице Прикамья возбудили уголовное  дело в отношении председателя ТСЖ. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочий.

Проверка ТСЖ «Писарева 25Б» при осуществлении расчетов за услуги ЖКХ была проведена прокуратурой Орджоникидзевского района Перми.

В итоге установлено, что в течение двух лет с 2019 по 2021 годы председатель допустила образование задолженности перед ПКГУП «Теплоэнерго» на сумму более 400 тыс. рублей.

«Кроме этого она похитила деньги, поступившие в качестве оплаты собственниками помещений дома за предоставленные жилищно-коммунальные услуги», — сообщили ФАН в краевой прокуратуре.

Решение о возбуждении в отношении председателя ТСЖ уголовного дела о присвоении или растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) принято. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Орджоникидзевского района.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2020 году региональный «мусорный» оператор ПКГУП «Теплоэнерго» обратился в краевое Заксобрание за субсидией из бюджета в 757,1 млн рублей. С учетом 2019 года объем дотаций в предприятие приблизилось к двум миллиардам.

пермь уголовное дело растрата председатель тсж
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