Более двух тысяч мероприятий и салют: что ждет пермяков в День Победы

Пермь, 28 апреля. Особенностью Дня Победы в 2021 году являются сохраняющиеся ограничения на проведение массовых мероприятий. Значительная часть праздничных событий в Прикамье пройдет в онлайн-режиме, либо с небольшим количеством участников, заявил глава региона Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства.

«Это скажется на характере мероприятий и их количестве. По всему Пермскому краю их запланировано более двух тысяч. Ожидаем, что к ним присоединится каждый второй житель региона, то есть свыше одного млн человек», — сказал Махонин.

В Прикамье до сих пор прорабатывается вопрос о проведении парада в честь Дня Победы. Решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки и рекомендаций Роспотребнадзора на оргкомитете, который намечен на 30 апреля.

Акция «Бессмертный полк пройдет онлайн. В очном формате шествие может состояться 24 июня.

«Запланированы фейерверки в девяти территориях края. Главный салют будет организован в Перми в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» 9 Мая в 23:00. Впервые он будет запущен с базы «Летающий лыжник». Призываю всех пермяков никуда специально не идти — салют будет виден со всех высоких точек города, расположенных в разных частях», — сказал министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский.

vk.com / Пермь Первая

Ключевыми мероприятиями праздничной программы станут всероссийские и международные акции: традиционная «Георгиевская ленточка» стартует с 28 апреля, с 1 мая начнется акция «Окна Победы».

С 1 по 9 мая в соцсетях будет запущен флешмоб «Синий платочек». Каждый пользователь может снять видеоролик с песней или танцем с синим платочком в руках под одноименную песню Клавдии Шульженко. Запись нужно разместить в своем аккаунте с хештегом #СинийПлаточек.

«Краевая акция «Вальс Победы», которая проводится с 2015 года, будет организована онлайн- и офлайн-формате. Участникам нужно будет зайти на сайт pobeda59.ru в раздел «Флэшмоб #вальспобеды76» и следовать инструкции. Полученную фотографию нужно опубликовать на своей странице в соцсети с хештегом #ВальсПобеды76. Для участия в видеоформате – зайти в раздел «Акция «Вальс Победы» и записать ролик танца под песню «Майский вальс». После чего также разместить на личной странице с хештегом #ятанцуювальспобеды76», — пояснили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

По всему региону в День Победы продолжат работу концертные «фронтовые бригады», которые в период пандемии в прошлом году поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, наблюдающих за выступлениями артистов из окон и с балконов своих квартир. Волонтеры также смогут приехать к домам ветеранов с небольшим праздничным концертом.

vk.com / Пермь Первая

Большая праздничная программа запланирована также в учреждениях культуры: на Заводе Шпагина, в Пермском краеведческом музее, краевой филармонии, театрах, библиотеке им. М. Горького. Подробнее о мероприятиях — на сайтах и в группах соцсетей данных учреждений.