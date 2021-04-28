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Жителей Прикамья предупредили о новой опасной вспышке коронавируса

  /   Обновлено: 28 апреля 2021 10:46
Общество
Жителей Прикамья предупредили о новой опасной вспышке коронавируса
vk.com  /  Дмитрий Жебелев

Пермь, 28 апреля. Советник губернатора Прикамья Дмитрий Жебелев считает, что существует вероятность очередной вспышки заболеваемости COVID-19. Он допускает, что она будет хуже, чем в октябре 2020 года.

«Мы видим, что все происходит всегда одинаково: сначала вспышки в мире, потом в Европе, затем в Москве и у нас. В мире, в Европе уже были новые вспышки, в Москве, по последним цифрам, начинается. Рано или поздно это придет к нам», — рассказал журналистам Жебелев.

В первую очередь советник главы региона связывает это с новыми штаммами коронавируса, более заразными. И если раньше нужно было сократить количество социальных контактов приблизительно на 60%, то теперь этого будет недостаточно.

«Можем посмотреть на опыт Европы, где ситуация сложная. Но там с этими штаммами были связаны месяцы локдаунов. И с вакцинацией там дела обстоят, в целом, значительно лучше, чем у нас. Опыт Бразилии и Индии, к которым, на мой взгляд, мы немного ближе по некоторым параметрам системы здравоохранения показывает, что все намного, намного хуже и совершенно несопоставимо с осенью», — говорит Дмитрий Жебелев.

По некоторым данным, новая волна может прийти уже в мае-июне. Однако более вероятно, что это случится осенью — в сезон вирусных заболеваний.

«По избыточной смертности Прикамье потеряло семь тысяч человек. И это еще один из лучших показателей в стране. Вряд ли у нас будут такие же жесткие локдауны, как в Европе. Поэтому наилучший вариант  — вакцинация. Но текущими темпами мы даже к осени не наберем нужное количество вакцинированных людей, чтобы хоть как-то серьезно повлиять на рост заболеваемости»,  — считает советник губернатора Прикамья.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» рассказал, что коронавирусная инфекция может стать более легким сезонным заболеванием в связи с мутациями.

пермский край инфекция коронавирус вакицна жебелев
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