Приставы в Прикамье чуть не реализовали имущество должника, пока тот сидел в тюрьме

Пермь, 28 апреля. Бывший начальник одной из воинских частей Прикамья был осужден за присвоение и растрату. Суд приговорил его к реальному сроку и уголовному штрафу – 800 тыс. рублей.

«Он, видимо, полагал, что будет отчислять незначительнее сумы из своего заработка в колонии, и это удовлетворит судебных приставов. Но не учел, что согласно действующему законодательству, имущество должника, находящегося в местах лишения свободы, может быть подвергнуто описи и аресту», — пояснили ФАН в ФССП по Пермскому краю.

В итоге приставы сделали запрос в Росреестр и выяснили, что у осужденного в собственности есть несколько объектов недвижимости. Сотрудники региональной ФССП посетили супругу должника и предупредили, что недвижимое имущество будет выставлено на торги, если ее муж продолжит уклоняться от уплаты штрафа.

Через 10 рабочих дней вся остававшаяся сумма была перечислена на депозитный счет судебных приставов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель Перми не смог вовремя выплатить уголовный штраф, наложенный на него по делу о получении и даче взяток. В итоге на несколько лет угодил в колонию.