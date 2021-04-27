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Пропавшего более года назад жителя Прикамья нашли в Екатеринбурге

Общество
Пропавшего более года назад жителя Прикамья нашли в Екатеринбурге
vk.com  /  Поисковый отряд им. Ирины Бухановой

Пермь, 27 апреля. В столице Прикамья окончены поиски пропавшего год назад 47-летнего Сергея Сальникова. Он найден живым в Екатеринбурге.

Мужчина ушел из дома 9 марта 2020 года. После этого родные Сальникова о нем слышали только со слов волонтеров во время поисков. В понедельник, 27 марта поисковики сообщили, что Сергей найден.

«В начале, конечно, были активные поиски. Волонтеры отрабатывали на местности больше недели. Регулярно появлялась информация, что человека видели тут, там. Мы выезжали, проверяли камеры, общались с потенциальными свидетелями. Но достоверной информации не было. Затем ориентировка ушла в инфопоиск, когда мы ее распространяем в интернете и собираем свидетельства. С его сестрой, она была заявителем, мы были в постоянном контакте. Она нам в итоге и позвонила. Сказала, есть информация, что он жив», — рассказала ФАН координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой Ксения Макарова.

Далее волонтеры созвонились с полицией Пермского района, передали всю имеющуюся у них информацию. Правоохранители ее еще раз перепроверили и подтвердили, что человек находится в Екатеринбурге и возвращаться не собирается.

По словам Макаровой, почему они принял такое решение, был ли конфликт в семье, в отряде не знают. Для волонтеров важнее, что человек нашелся живым.    

екатеринбург пермь полиция волонтеры пропал человек
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