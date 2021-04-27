ФАН узнал, как решилась судьба дольщиков одного из самых известных долгостроев России

Первый Пермский микрорайон в селе Лобаново Прикамья — один из самых известных в России проблемных объектов. В 2013 году застройщик ООО «КамСтройИнвест» получил разрешение на строительство 12 малоэтажных домов. Возвести их планировали к концу 2015 года. В итоге компания обанкротилась. Обманутыми оказались 393 дольщика. Корреспондент ФАН поговорил с людьми, которые уже получили выплаты спустя шесть лет с начала строительства, и узнал, как они пережили эти тяжелые годы, и на что потратили положенную компенсацию.

В конце мая 2020 года гендиректора компании-застройщика Ирину Лобанову суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы. Она была уличена в злоупотреблении полномочиями на общую сумму 954,5 млн рублей, растрате на 34,9 млн рублей и мошенничестве на 15,4 млн рублей.

Члена совета директоров Алексея Лобанова суд отправил в колонию на шесть лет. Помимо ущерба дольщикам невозврат застройщиком основного долга в ООО «Коммерческий банк «БФГ-Кредит» по займу от 29 ноября 2013 года причинил кредитному учреждению ущерб в 441,5 млн рублей.

Возврат мечты

Необходимо напомнить, что Первый Пермский должен был быть построен в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи». Контроль осуществлял Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, а тогдашний губернатор Виктор Басаргин поддерживал значимый проект.

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В итоге в апреле 2020 году в Прикамье был создан Региональный Фонд защиты прав граждан-участников строительства, утвержден порядок перечисления средств бюджета Пермского края в Федеральный Фонд для финансирования достройки проблемных домов, и перераспределены функции ПАИЖК.

И в ноябре 2020 года Федеральный Фонд принял решение о выплате компенсаций участникам строительства Первого Пермского микрорайона. Компенсация — это не фиксированная сумма. Она зависела от количества квадратов и стоимости, за которые они приобретались.

«Если в самом начале нам говорили, что выплаты будут производиться, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра, то по факту люди получили разные деньги. То есть, я, например, брала за 33 тыс. рублей за метр, а заплатили мне по 36 тысяч. И вот такой средний разброс 3–6 тысяч со знаком «плюс». Лично я считаю, что это гораздо лучше, чем предлагалось губернатором Решетниковым и его командой», — рассказывает дольщица Первого пермского Наталья Трушникова.

Предыдущий глава Прикамья и министерство строительства предлагали на протяжении нескольких лет достроить микрорайон с привлечением средств дольщиков через создание ЖСК. По словам собеседников ФАН из числа тех, кто оказался тогда перед непростым выбором, они тогда слегка опешили, поскольку к ипотекам и кредитам теперь могли прибавиться затраты на достройку. Причем на тот момент стройка была заморожена уже пару лет, а значит, и речь шла не просто о достраивании объекта, а о переделке старого.

Три фактора

Сергей Поспелов – участник Чеченской кампании — в 2015 вложил 1 млн 600 тыс. рублей. Через выплату фонда он получил более двух миллионов. По словам мужчины, безусловно, удовлетворение есть. Даже, несмотря на то, что в итоге остался в небольшом минусе из-за регулярных выплат по ипотеке, платежи по которой выплачивались на протяжении пяти лет. Да, и нервов потрачено чересчур много.

«Слава богу, закрыли ипотеку. Сейчас взяли новую и приобрели, наконец, квартиру в Кондратово, — рассказал ФАН Сергей Поспелов — Самые тревожные годы получились у нас с 2017 по конец 2020-го. Тогда собственники перестали входить на связь. Я начал ездить на стройку, просматривал все коммуникации, которые не были подведены к домам, лопнувший фундамент, пивные банки в недостроенных квартирах. Наверное, тогда и понял, что мечта от меня уплывает».

из личного архива / Наталья Трушникова

«Конечно, немаловажным было и то, что это отдельный микрорайон, и дома не многоэтажные, а «трешки». Это всегда очень нравится, когда все рядом, все друг друга знают. Брал же для себя. С супругой мы тогда развелись, и я квартиру оставил ей и дочке. Вложил свои боевые, чеченские. Взял ипотеку. Плюс, 200 тысяч дал завод», — вспоминает Сергей Поспелов.

Поспелов, как и большинство дольщиков, заходил в участие благодаря трем факторам: государственная программа, поддержка проекта губернатором, низкая по тем временам процентная ставка по ипотеке.

Анжелика Снегирева больше всего все эти годы переживала за маму. Квартира в Первом Пермском приобреталась именно для нее. В итоге, говорит женщина, получили все, и, возможно, даже больше. Но если исходить из нынешних цен за квадратный метр, то этого мало.

«Мы тогда продали бабушкин дом и мою комнату, купленную на материнский капитал. Взяли ипотеку — она у нас до сих пор, потому что денег нам не хватило на покупку квартиры с ремонтом сегодня после выплат. Да, какую-то часть ипотеки мы погасили. Так что основная часть семейного дохода, по-прежнему, уходит на выплату кредита и ремонт новой квартиры», — рассказала ФАН Анжелика.

В итоге пожилой маме Снегиревой сегодня приходится работать, чтобы вносить свою лепту в семейный бюджет. Дольщица вспоминает, что, когда вся эта неприятная история началась, приходилось ежедневно переживать с мамой настоящие истерики.

«Тогда было четкое понимание, что у нас нет ничего. Нет дома в деревне, нет комнаты, есть одна квартира на нас с мужем, двух детей и маму. В конце 2016 года, я помню, купила за свои деньги базу, по которой могла проверить нашего застройщика. Сутки сидела в ней. И в тот момент я понял, что попала. И выбраться из этой ситуации на то время я не знала. И начался сумасшедший дом – ругань с мамой, ссоры с мужем и так каждый день», — вспоминает Анжелика.

Страх остался

По словам дольщиков Первого Пермского, у них до сих пор остаются страхи перед приобретением жилья. Наталья Трушникова говорит, что некоторые люди, даже когда выплаты уже начались, не верили, спрашивали о том, не может ли это быть очередным обманом. Самой Наталье денег хватило, чтобы расплатиться с догами по ипотеке, при этом девушка прошла через процедуры банкротства и развода, которого, по ее словам, могло и не быть, если бы не вся эта история.

из личного архива / Наталья Трушникова

«Я лично теперь точно знаю, что каким бы проект не выглядел на бумаге, верить я могу только себе, и то — через тщательную проверку застройщика. Сколько у него проектов, где, отзывы и т. д. Даже зная, что сегодня ужесточено законодательство», — говорит Сергей Поспелов.

Надо сказать, что большинство дольщиков все-таки вложили деньги именно в улучшение своих жилищных условий.

Несмотря на обиду, буквально все дольщики, с кем удалось пообщаться ФАН, могут сказать спасибо нынешнему губернатору Прикамья Дмитрию Махонину.

«Может, конечно, так совпало, но нельзя не сказать, что с приходом нового губернатора сдвинулась с места проблема. Был организован в регионе фонд. Тут тоже необходимо было соблюсти ряд важных условий. С первым пакетом документов в федеральный фонд возникли проблемы. Затем сотрудник ПАИЖК специально летал в Москву и сутки там провел, не выпуская бумаги из рук», — вспоминает Наталья Трушникова.

И еще один момент, о котором с грустью говорят собеседники ФАН. С десяток дольщиков пока не получили выплаты. В основном связано это с процедурой наследования. Дело в том, что некоторые люди просто не дожили до выплаты компенсаций. За них получать деньги будут их наследники.

В 2021 году власти Прикамья рассчитывают получить от Федерального фонда защиты прав дольщиков решение о способе восстановления прав участников строительства 12 домов.

«Вопрос с проблемными объектами сдвинулся с мертвой точки только в прошлом году. Мы поставили в приоритет его решение, поскольку понимаем, что за каждым домом стоят семьи, которые не могут получить квартиры. Зачастую люди брали деньги взаймы у банков, либо тратили свои единственные накопления. В такой ситуации оставлять жителей без поддержки мы просто не имеем права», – заявил в конце февраля на заседании правительства Дмитрий Махонин.

из личного архива / Наталья Трушникова

Губернатор отметил, что уже завершено строительство четырех проблемных объектов. А за счет региональной поддержки в эксплуатацию введут еще пять долгостроев.

Должны завершиться выплаты компенсаций за недостроенное жилье. Еще по 16 домам фонд в 2020 году принял решение о достройке. Общая сумма для их завершения составила 3,5 млрд рублей. Объекты введут в эксплуатацию в течение 2022-2023 годов.