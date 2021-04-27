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Число пермских резидентов «Сколково» увеличилось до 35

Общество
Число пермских резидентов «Сколково» увеличилось до 35
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 27 апреля. Участником центра «Сколково» стала компания «Технотроникс», работающая на рынке высоких технологий более 16 лет. Таким образом число представителей Прикамья среди резидентов центра увеличилось до 35.

Включиться в проект «Сколково» помогло участие в консультационной программе Fast Track. Она дает возможность за 10 дней подготовиться к презентации своего продукта.

«В частности, специалистам был представлен проект «Система мониторинга и предиктивной аналитики АКБ (промышленных аккумуляторных батарей)». В нем используются технологии искусственного интеллекта на основе нейронных сетей», — рассказала пресс-службе администрации Прикамья генеральный директор «Технотроникса» Евгения Тихонова.

Система уже применяется на промышленных, инфраструктурных предприятиях и социальных объектах.

«Эксперты единогласно приняли проект по критериям реализуемости и высокой компетентности нашей команды. Кроме того, четыре эксперта из пяти признали, что наш проект имеет существенный потенциал коммерциализации как на российском, так и на международном рынке», — пояснил технический директор компании Александр Старцев.

«Технотроникс» сегодня активно взаимодействует с поставщиками и производителями систем питания и АКБ, в числе которых «Мегафон», «Ростелеком», РЖД, дочерние предприятия «Россети» и «Газпрома», завод «Магнезит». Система также внедрена в четырех филиалах крупнейшей телекоммуникационной компании Белоруссии — РУП «Белтелеком».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что между правительством Прикамья и АО «Росагролизинг» заключено соглашение о взаимодействии и технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса (АПК) региона.

россия пермский край технологии сколково инновации it-отрасль
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