Пермские врачи восемь дней спасали малыша, который не мог самостоятельно дышать

Пермь, 27 апреля. Врачи Краевой детской клинической больницы (КДКБ) и Детской клинической больницы №13 Перми спасли жизнь новорожденному малышу. В краевом министерстве здравоохранения ФАН пояснили, что ребенок родился недоношенным с множественной патологией и не мог самостоятельно дышать.

Диспетчеру отделения экстренной консультативной скорой помощи поступил звонок о том, что новорожденный в Кукуштане находится на ИВЛ и нуждается в транспортировке в реанимацию Перми. Из-за тяжелого состояния и высокого риска летального исхода эвакуация была невозможна. Специалисты из столицы Прикамья пять раз выезжали в Кудымкар, чтобы стабилизировать состояние малыша.

В минздраве рассказали, что пока врачи окружной больницы работали на месте, команда КДКБ проводила с ними телемедицинские консультации в круглосуточном режиме. Через восемь дней состояние малыша улучшилось, и его транспортировали в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных. Он был снят с ИВЛ, затем переведен в отделение патологии новорожденных. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Оханске Прикамья целые классы в местной школе ставили на учет к наркологу. По данным регионального минздрава, это произошло из-за ошибки врача.