Застройщика домов для детей-сирот в Перми будут судить за хищение 87 млн рублей

Пермь, 27 апреля. В Ленинский районный суд столицы Прикамья прокуратурой направлено уголовное дело в отношении единственного учредителя и экс-директора крупной строительной компании — ООО «Пассаж-1». Наталью Терентьеву обвиняют в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В течение двух лет (2014-2016 годы) предприниматель похитила у людей и различных организаций свыше 87 млн. рублей. Она привлекала средства граждан для участия в долевом строительстве домов для детей-сирот.

«Подозреваемая создавала видимость законной деятельности. Она оформляла разрешительные документы, приобретала строительные материалы и даже начала строительные работы. Фактически она не имела намерений выполнить обязательства по передаче квартир и нежилых помещений дольщикам», — пояснили ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге «Пассаж-1» был признан банкротом. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Перми.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми предъявлено обвинение местной жительнице. Уголовное дело против нее возбуждено за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).