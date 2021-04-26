Задержан водитель, оставивший умирать сбитого человека в Перми

Пермь, 26 апреля. Водитель Hyundai Accent, который сбил человека в столице Прикамья и скрылся с места ДТП, задержан. Им оказался гражданин 1987 года рождения без водительского удостоверения.

Вечером 24 апреля, на Красавинском мосту водитель сбил 45-летнего пешехода и уехал. По предварительной информации, мужчина двигался по краю проезжей части. Пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался.

«В течение суток он был задержан. Установлено, что ранее на него неоднократно накладывались административные штрафы за нарушение ПДД. Кроме этого, он привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — пояснили ФАН в пресс-службе краевого МВД.

Полицией Кировского района Перми возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Подозреваемый задержан. Сейчас он находится в ИВС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сбитый пешеход еще некоторое время подавал признаки жизни после ДТП. Очевидцы писали в социальных сетях, что мужчина был еще жив и хрипел.