У нас негласное правило — эмоции потом: пермские волонтеры отыскали уже сотни людей

Пермский поисковый отряд им. Ирины Бухановой создан летом 2015 года. Тогда сотни жителей, а если брать виртуальное пространство — тысячи граждан, вышли на поиски 22-летней девушки, которую, как позже выяснилось, убил бывший парень. В итоге специально созданную группу в соцсетях родственники разрешили оставить в память об Ирине. И именно туда начали приходить сообщения: «Помогите, у нас пропал человек».

В отряд сейчас набирают людей от 18 лет. В беседе с корреспондентом ФАН волонтеры рассказали, что довольно часто к ним просятся ребята младше, но есть правила. Самому старшему члену отряда уже за 50.

«Лично я хорошо помню, как пришел. Я учился в университете, и пропал мой знакомый, — вспоминает старший группы Нияз Ибрагимов. — Тогда я узнал об отряде, помогал в поисках. К сожалению, эта история с печальным концом. Моего приятеля нашли погибшим. После, скажем так, я год отходил, в это же время в соцсетях делал репосты ориентировок отряда, писал про их сборы. И однажды увидел сообщение о пропаже бабушки неподалеку от места, где я живу. И решил подключиться».

Что касается совмещения поисков и профессиональной деятельности, тут у всех по-разному. К примеру, Нияз занимается съемкой, монтажом, созданием видео. Говорит, что в целом получается скорректировать время.

А вот Марина Колесова — тоже старшая группы — трудится в школе педагогом-психологом. И для нее летние поиски — «самое удобное». У девушки в это время отпуск (56 дней), и тратит она его именно на работу в отряде.

«Я очень увлекалась начальной военной подготовкой. Умела ходить по лесу, ориентироваться, у меня все для этого есть. И в какой-то момент предложила своим приятелям отработать свои навыки в поисках человека. Мне показалось, что меня не особо поддержали. А потом смотрю — один пошел, второй. И мне даже обидно стало, поскольку предложение мое. Так пришла и осталась надолго», — вспоминает Марина.

Все эти навыки, бесспорно, пригодились. Колесовой, как старшей поисковой группы, необходимо собрать людей, дать инструктаж, чтобы волонтеры, особенно новички, по пути «не переломались». А главное — если это лес, выйти обратно. Она за них отвечает.

«У нас все начинается с практики. Нет такого, что новичка нужно тренировать, сделать специальный инструктаж. Все на месте. Важно, чтобы никто из наших в процессе не потерялся, поскольку если мы начнем искать еще и своих, то никого в принципе не найдем», — говорит Марина.

vk.com / Марина Колесова

Костяк отряда на сегодня — 40 человек. Изначально было больше девочек. Ситуация изменилась в последние пару лет: сейчас 50 на 50.

Есть люди, которые пришли в отряд, как говорится, по зову сердца. Они действительно очень переживают. Однако, по словам ребят, эти же самые граждане, к которым все относятся с невероятным уважением, понимая их чувства, иногда могут мешать поискам.

«У нас есть негласное правило, которому мы стараемся следовать, — эмоции потом. Нашли человека — можно порадоваться, кому-то поплакать и т. д. Но это все — после. А с момента получения заявки должна начинаться мобилизация. Причем нужно понимать, что поступивший запрос — это еще не начало поисков. И если в этот момент уже выплескивать эмоции, мы никого не найдем», — рассказала Марина Колесова.

То же касается и родственников «потеряшек». Сильные переживания довольно часто приводят к тому, что родные могут забыть какие-то важные детали или необходимую информацию. К примеру, уходил или нет раньше, пьет или может чем-то болеет. А все эти вещи помогают элементарно сузить круг поиска.

«Но чаще, конечно, только они и являются ключом к успеху. Родственники сами поднимают близких и друзей. И всем вместе, естественно, проще этим заниматься. Причем помогать волонтерам — не значит ходить с ними по лесу, прочесывать дворы. Нередко это помощь в виде подвоза бензина, еды для группы, что просто облегчает сам процесс», — говорит Нияз Ибрагимов.

«Поисковики» объясняют, что очень многое в подготовке, в комплектации команды зависит от того, кто пропал и в какое время. Если речь идет о детях, то на поиски выходит по 200–300 человек. Так произошло совсем недавно недалеко от села Башкултаево. Два ребенка ушли в лес, и, по словам волонтеров, нашли их очень вовремя. Еще бы чуть-чуть и дети замерзли: когда их обнаружили, те почти спали.

«Начинается все с работы инфоргов, дежурных, которые отвечают на звонки круглосуточно. Они принимают информацию. Есть специальная анкета, которую необходимо заявителю заполнить. Важный момент: мы начинаем работать, когда есть заявление в полицию. Это нас, по крайней мере, ограждает от шутников. Есть исключения — это дети. Если речь идет о ребенке, то враз поднимается большое количество людей, пока заявление регистрируется в МВД, мы уже начинаем подготовку», — рассказывают ребята.

После получения всех данных формируется ориентировка, которая размещается на всех собственных ресурсах и по договоренности на других площадках.

vk.com / Марина Колесова

«Мы пять дней искали. Местность лесистая, вся в оврагах. Друг на друга все очень похоже. Честно вам признаемся: когда выходили пятый день, решили, что он последний для наших поисков. К тому моменту веры в то, что они живы, уже почти не было. Ну, 80 и 75 лет людям. И мы, когда их нашли, так были рады: взорвали шумовую гранату, чтоб нас услышали, сориентировались. Причем выглядели они удивительно: бабушка будто только из салона красоты, дедушка песни поет, байки травит. Гроза началась. Но все в итоге рады и довольны», — рассказывают волонтеры.

Лето — наш сезон, говорят ребята. Ягоды, грибы, хорошая погода, лес. Мужчины и те, кто крепче, опытнее, с одних поисков часто сразу едут на другие. В основном, конечно, это пожилые люди. Ориентировки, бывает, поступают одна за другой, причем из разных концов края. Оба собеседника ФАН вспомнили одну и ту же историю, которая произошла с пожилой парой в СНТ «Громотуха» Пермского края.

Не так давно поисковый отряд им. Ирины Бухановой наконец выиграл грант. Сейчас закупается оборудование, в том числе навигаторы, ноутбуки, жилеты, рассчитывается бензин и т. д. Но этих денег, конечно, мало.

«Есть интересные фантазии у людей, которые в этом не участвуют, — говорят волонтеры. — Мол, получили грант — попилили. На самом деле, там нет даже строки о заработной плате. Безусловно, это помощь. Но у нас одной только бумаги на ориентировки уходить огромное количество, а она ведь тоже не из воздуха берется. Многое, конечно, приносится из дома, помогают родственники найденных людей. Но все это тратится мгновенно. Так что помощь нужна всегда».

Деятельность отряда не сезонная. Работа ведется практически круглогодично. Ребята тесно взаимодействуют с правоохранительными органами, а результаты их поисков, как и ориентировки, довольно часто появляются в региональных СМИ. Найдены сотни людей. Большая часть живыми. И за семь лет «поисковики» ничего ни у кого не просили, только среди своих и только на дело.