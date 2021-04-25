Пермская полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил человека и скрылся

Пермь, 25 апреля. В Прикамье разыскивают водителя Hyundai Accent, который предположительно сбил человека и скрылся с места ДТП. В пермских соцсетях появилась информация о том, что на Красавинском мосту найден пострадавший.

Как писали очевидцы, когда его обнаружили, он был еще жив и хрипел. Бригада скорой помощи отвезла мужчину в больницу. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«По Красавинскому мосту со стороны ул. Светлогорской двигался автомобиль Hyundai Accent. Водитель допустил наезд на мужчину 1975 г. р. и уехал. Пешеход скончался позднее в медучреждении. Проводится проверка по факту ДТП. Водитель разыскивается», — рассказали журналистам в полиции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на трассе в Красновишерском районе Прикамья произошло жуткое ДТП. Погибли пять человек.