Почти 7,5 млн рублей штрафов выписаны пермякам, вернувшимся из-за границы

Пермь, 24 апреля. Из зарубежных стран в Прикамье за все время пандемии прибыло более 40 тыс. человек. 552 оказались инфицированными COVID-19.

По сообщениям пресс-службы регионального Роспотребнадзора, составлено 499 протоколов на людей, которые прилетели в Россию и не разместили информацию о результатах исследования на коронавирус на сайте «Госуслуги».

«С 16 апреля изменены требования для лиц, прибывающих в страну любым видом транспорта. Они обязаны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР, результат необходимо разместить на Едином портале. Со 2 мая все россияне, которые въезжают в Россию из-за границы, должны сдавать уже два ПЦР-теста (для возвращающихся из Турции и Танзании новые правила начали действовать с 21 апреля)», — напомнили в ведомстве.

Нарушители рискуют быть оштрафованы от 15 до 40 тыс. рублей. Всего в Пермском крае составлено протоколов на сумму почти 7,5 млн рублей.

20 апреля на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев сообщил, что в регионе зафиксированы «британский» и «южноафриканский» штаммы COVID-19, которые завезены из-за рубежа.



Главный санитарный врач Пермского края обратил внимание на то, что новые штаммы определяются при дополнительных лабораторных исследованиях. На них направляют биологические материалы граждан, у которых был подтвержден коронавирус после возвращения из-за границы.



В свою очередь ВОЗ признала новые штаммы более заразным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Виталий Костарев выслушал будущих пермских мам по поводу антирезусных прививок. Эта вакцина находится в списке жизненно важных лекарств.