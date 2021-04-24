Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 апреля 18:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:57
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко планируют завести еще детей
18:54
Происшествия
Московского учителя отстранили от занятий из-за обвинений в домогательствах
18:51
Происшествия
Прокуратура начала проверку после массового отравления детей в бассейне под Пензой
18:48
Политика
Макрон заявил, что народы Армении и Франции связаны навсегда
18:46
Происшествия
Закрывшийся в квартире стрелок выпал из окна в Алма-Ате
18:44
Экономика
Ожидания по движению ключевой ставки впервые раскрыли в ЦБ РФ
18:42
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Стриженова вышла в свет после серьезной операции
18:39
Происшествия
Жена чуть не убила мужа разбитым бокалом в Мурманской области
18:38
Общество
Могила актрисы Нины Дорошиной оказалась заброшенной в годовщину ее смерти
18:36
Общество
Почти 7,5 млн рублей штрафов выписаны пермякам, вернувшимся из-за границы
18:35
Происшествия
На Кубани отец случайно выстрелил в сына во время чистки ружья
18:34
Весь мир
Демонстранты в Алжире выступили против проведения парламентских выборов
18:32
Экономика
Депутат Жигарев оценил идею запрета на импорт чешского пива
18:32
Экономика
В правительстве дали прогноз по экспортной цене российского газа в 2021 году
18:30
Политика
Клинцевич уверен, что высылка дипломатов РФ «аукнется» Прибалтике
18:30
Спорт
Эрлинг Холанд установил новый рекорд Бундеслиги по голам
18:29
Украина
Киевский отель будет вынужден заплатить за скандальную вечеринку «слуги народа» Тищенко
18:27
Общество
Пожарные спасли пенсионера из горящего дома в Приморье
18:24
Украина
Неизвестный открыл стрельбу по машине в центре Днепра
18:24
Общество
Популярные у россиян виды чая оказались опасны для здоровья
Все новости

Почти 7,5 млн рублей штрафов выписаны пермякам, вернувшимся из-за границы

Общество
Почти 7,5 млн рублей штрафов выписаны пермякам, вернувшимся из-за границы
pixabay.com  /  lukasmilan

Пермь, 24 апреля. Из зарубежных стран в Прикамье за все время пандемии прибыло более 40 тыс. человек. 552 оказались инфицированными COVID-19.

По сообщениям пресс-службы регионального Роспотребнадзора, составлено 499 протоколов на людей, которые прилетели в Россию и не разместили информацию о результатах исследования на коронавирус на сайте «Госуслуги».

«С 16 апреля изменены требования для лиц, прибывающих в страну любым видом транспорта. Они обязаны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР, результат необходимо разместить на Едином портале. Со 2 мая все россияне, которые въезжают в Россию из-за границы, должны сдавать уже два ПЦР-теста (для возвращающихся из Турции и Танзании новые правила начали действовать с 21 апреля)», — напомнили в ведомстве.

Нарушители рискуют быть оштрафованы от 15 до 40 тыс. рублей. Всего в Пермском крае составлено протоколов на сумму почти 7,5 млн рублей.

20 апреля на заседании оперштаба глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев сообщил, что в регионе зафиксированы «британский» и «южноафриканский» штаммы COVID-19, которые завезены из-за рубежа.

Главный санитарный врач Пермского края обратил внимание на то, что новые штаммы определяются при дополнительных лабораторных исследованиях. На них направляют биологические материалы граждан, у которых был подтвержден коронавирус после возвращения из-за границы.

В свою очередь ВОЗ признала новые штаммы более заразным.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Виталий Костарев выслушал будущих пермских мам по поводу антирезусных прививок. Эта вакцина находится в списке жизненно важных лекарств. 

туристы пермский край роспотребнадзор коронавирус тест на СOVID-19
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 311023 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 139102 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 114369 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 90434 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 81357 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Общество / Почти 7,5 млн рублей штрафов выписаны пермякам, вернувшимся из-за границы
Рейтинг@Mail.ru