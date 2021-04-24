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Предприятия АПК Прикамья могут рассчитывать на поддержку «Росагролизинга»

Общество
Предприятия АПК Прикамья могут рассчитывать на поддержку «Росагролизинга»
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 24 апреля. Между правительством Прикамья и АО «Росагролизинг» заключено соглашение о взаимодействии и технической модернизации предприятий агропромышленного комплекса (АПК) Пермского края. Документ подписали губернатор Дмитрий Махонин и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов. 

«Каждый раз, когда выезжаем в территории, обязательно посещаем наши хозяйства. И на вопрос, какая мера поддержки нужна, часто слышим, что необходимы комфортные условия по лизингу. У нас большие амбиции в вопросах развития сельского хозяйства. Но при этом парк сельхозтехники у многих предприятий устарел», — рассказал на встрече Махонин.

Глава региона добавил, что у предприятий Прикамья есть перспективные проекты по переработке сельхозпродукции, для которых также необходимо оборудование – лизинговые инструменты как раз позволяют это сделать.

С 2002 года «Росагролизинг» поставил предприятиям Пермского края техники почти на 2 млрд рублей. 

«Надеюсь, совместными усилиями, благодаря тому, что мы предлагаем рынку и региональной поддержке, предприятия региона увеличат темпы обновления техники», – отметил Косов.

Среди регионов ПФО Прикамье занимает первое место по доле приобретаемой самоходной сельхозтехники через лизинг.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2020 году объем товарооборота Прикамья составил 5,3 млн долларов. На экспорт было направлено продукции на сумму 4,5 млн долларов.

пермский край лизинг сельское хозяйство модернизация
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