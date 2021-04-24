Расследование гибели четырех детей в Прикамье находится под контролем главы СК

Пермь, 24 апреля. Следственный комитет России по Прикамью устанавливает обстоятельства гибели детей в пожаре в поселке Утес Чусовского городского округа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Четверо малолетних детей находились в частном доме одни. В это время случился пожар, во время которого им спастись не удалось», — пояснили в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются обстоятельства причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела взято под личный контроль руководителя следственного управления.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Красновишерском районе Прикамье.