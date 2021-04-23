Неизвестные в Прикамье требуют 2 млн рублей, иначе угрожают взорвать школы

Пермь, 23 апреля. В Березниках Прикамья в образовательные учреждения поступили анонимные сообщения о минировании. Детей в срочном порядке эвакуировали.

В социальных сетях жители сообщают, что эвакуация проходит в шести школах. В министерстве территориальной безопасности Пермского края эту информацию подтвердили.

«Ваша безопасность не выдержала моих хитрых намерений. Мои коллеги заложили взрывные устройства в ваших школах. При любой попытке из обезвредить, они будут взорваны», — говорится в сообщении неизвестных.

Также там выставлены требования о переводе 2 млн рублей на Kiwi-кошелек на 16:00 Перми — иначе школы будут взорваны.

vk.com / ЧП БЕРЕЗНИКИ

Специальные службы работают на месте, идет обследование зданий.