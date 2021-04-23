Методология пермских ученых поможет найти рациональный способ обращения с отходами

Пермь, 23 апреля. Прикамские ученые разработали методологию для наиболее рациональной и эффективной переработки вредных отходов.

В России каждый год образуется до 2 млрд куб. м. осадков сточных вод, которые чаще всего размещают в накопителях и на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Они обладают резким и неприятным запахом, содержат множество загрязняющих веществ и тяжелых металлов.

«Сегодняшний метод хранения связан с экологическими рисками и не позволяет использовать полезные свойства осадков сточных вод. А ведь в них содержатся фосфор, калий и азот. Кроме этого, отходы могут образовывать тепло», – пояснили ФАН в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ).

Сейчас в России нет требований к обязательной утилизации отходов. Предприятия сами принимают решения по их переработке. И так получается, что на данный момент илонакопители практически заполнены, а отходы разлагаются.

Методология пермских исследователей поможет найти рациональный способ обращения с отходами. При создании технологии ученые помимо стандартных критериев использовали, например, величины затрат, законодательные ограничения и техническую доступность технологии.

pstu.ru / Пермский Национальный Исследовательский Политехнический Университет

«Эксперт сможет определять материальный и энергетический потенциал отходов. Кроме того, рассчитать объем парниковых газов или тяжелых металлов, которые образуются в результате применения технологии. Это позволит сохранить окружающую среду для будущих поколений», – рассказала пресс-службе вуза одна из исследователей Дарья Назарова.

Это позволит экспертам взвесить все критерии и риски, опираясь на приоритеты экономического развития страны и региона.

По мнению ученых, разработку можно применять в сфере ЖКХ, при разработке стратегий городского развития и корректировке территориальных схем обращения с отходами.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что региональный «мусорный» оператор ПКГУП «Теплоэнерго» вновь обратился в Заксобрание Прикамья за субсидией из бюджета в 757,1 млн рублей. С учетом 2019 года объем дотаций в предприятие приблизилось к двум миллиардам.