Пермяки стали лучшими на международном конкурсе «Расскажи миру о своей родине»

Пермь, 23 апреля. Двое участников из Перми стали победителями (возраст 11-14 лет) международного конкурса «Расскажи миру о своей родине». В творческом состязании приняли участие более 750 ребят из 85 регионов РФ и 30 зарубежных стран.

«Конкурс нацелен на патриотическое воспитание молодежи и формирование дружественных связей между представителями разных стран», — отметили в администрации губернатора Прикамья.

Номинаций было две – видеопрезентация и текстовая страница-презентация. В итоге победителями от Пермского края стали – Алиса Терехова и Марк Лесничий. Они показали и рассказали о том, как приготовить настоящие русские блины и познакомили с историей русской тройки.

От лица московских коллег победителей наградил соинтевестор пермского технопарка Алексей Порошин.

«Любовь к малой родине воспитывается с детства. Так как я сам пермяк, я везде, в любой точке страны или мира, пропагандирую и пермскую кухню, и пермскую историю. Для меня это действительно большая честь, что двое молодых пермяков выиграли в таком серьезном конкурсе», — сказал Порошин.

permkrai.ru / Администрация губернатора Пермского края

«Любовь к Родине – именно это объединяет участников из разных уголков земного шара. Если дети из разных стран будут лучше знать друг друга, у них будет больше желания общаться, сохраняя при этом свою индивидуальность», — рассказала журналистам автор, идеолог проекта Екатерина Аверкиева.

За три года существования в конкурсе приняли участие 2725 человек из 30 стран мира, 85 регионов, 634 населенных пунктов и всех 17 городов-миллионников России.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Калининграде наградили лауреатов первой Национальной премии на лучший центр поддержки предпринимательских инициатив. «Мой бизнес» Прикамья стал победителем в номинации «Эффективность».