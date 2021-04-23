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Глава Прикамья рассказал Матвиенко о планах по газификации региона

Общество
Глава Прикамья рассказал Матвиенко о планах по газификации региона
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 23 апреля. Глава Прикамья Дмитрий Махонин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, представитель от законодательного органа государственной власти Прикамья Алексей Пушков провели рабочую встречу. Стороны обсудили вопросы газификации Пермского края.

По сравнению с предыдущей пятилеткой программа газификации региона увеличена в три раза. На данный момент газифицировано около 65% территорий.

«У нас большая плотность населения, газ очень нужен людям. Мы планируем в ближайшее время увеличить газификацию сельской местности до 50%», — сказал на встрече губернатор.

Он отметил, что в 2020 году введено 35 газопроводов, чего ранее в крае не было. Сейчас газ подводится от этих газопроводов непосредственно к жилым домам.

Кроме этого, есть планы построить в Прикамье вторую очередь завода по производству сжиженного природного газа (СПГ).

«Начинаем строительство сети заправок СПГ. В течение двух лет планируется ввести пять таких, чтобы переводить транспорт на более экологичное топливо», – добавил Махонин.

Валентина Матвиенко заметила, что активизация работы по газификации регионов сегодня – одна из ключевых задач, поставленных в послании президента РФ Федеральному Собранию.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дмитрий Махонин и гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали меморандум о реализации в Прикамье проектов с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

пушков матвиенко пермский край газификация махонин
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