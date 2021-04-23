Бухгалтер в Прикамье похитила у своего работодателя 2,6 млн рублей

Пермь, 23 апреля. В столице Прикамья предъявлено обвинение 32-летней местной жительнице. Уголовное дело против нее было возбуждено за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Женщина работала бухгалтером в пермской компании. В течение 2018–2019 годов она похитила деньги, которые принадлежали фирме на общую сумму более 2,6 млн рублей.

«Она вошла в доверие к своему работодателю, получила его подпись и печать в пустых чеках. Далее обвиняемая в них указывала необоснованно завышенную зарплату и другие соцвыплаты. Затем обналичивала деньги в банке. Необходимую часть перечисляла работникам в качестве зарплаты, а разницу забирала себе», — пояснили ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяк не смог вовремя выплатить уголовный штраф, наложенный на него по делу о получении и даче взяток. В итоге он получил реальное наказание и уехал в колонию на три года.