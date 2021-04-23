Звезда «Реальных пацанов» собрался баллотироваться в Заксобрание Прикамья и Госдуму

Пермь, 23 апреля. Актер сериала «Реальные пацаны» и нынешний депутат Осинского городского округа Армен Бежанян думает о том, чтобы поучаствовать в выборах в Законодательное собрание Прикамья и даже в Госдуму РФ.

Бежанян написал, что посмотрел списки людей, которые хотят стать депутатами от округа, где он проживает.

«Не хочу быть нетактичным и невежливым, но почти никого из этих «политиков», я, как и вы, практически не знаю. Конечно любой человек и я тоже, формально может участвовать в этих выборах, но имеет ли он на это моральное право? Доверяет ли кандидату простой избиратель?» — написал на своей страничке в соцсетях Бежанян.

Актер пояснил, что если люди его поддержат и одобрят идею представлять их и интересы жителей, как на краевом, так и на федеральном уровне, то он примет участие в предстоящих выборах.

Пермским журналистам Бежанян рассказал, что заявится на праймериз «Единой России», если его пост наберет за три дня тысячу и более лайков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на участие в предварительном голосовании «Единой России» заявил себя руководитель ассоциации команд КВН Прикамья, член краевой общественной палаты Ямур Гильмутдинов.