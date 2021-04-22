В отходы с головой: каковы последствия внедрения мусорной реформы в Перми

С 1 января 2019 года в Пермском крае заработала новая схема сбора, перевозки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Правильная инициатива, особенно в вопросе установок контейнерных площадок и вывоза мусора, вызвала огромное количество споров, как среди жителей региона, так и бизнес-сообщества, например, в сфере общепита. ФАН попытался разобраться, что изменилось в Прикамье за два года внедрения экологической «мусорной» реформы, и какие вопросы до сих пор тревожат пермяков.

В МинЖКХ Пермского края уверяют, что данный вид работ востребован муниципалитетами. За два года в крае оборудовано свыше 2,3 тыс. площадок и установлено более 10,5 тыс. контейнеров.

В 2020 году региональный «мусорный» оператор ПКГУП «Теплоэнерго» вновь обратился в краевое Заксобрание за субсидией из бюджета в 757,1 млн рублей. С учетом 2019 года объем дотаций в предприятие приблизилось к двум миллиардам.

Депутат ЗС Пермского края Илья Шулькин рассказал журналистам, что «Теплоэнерго», скорее всего, получает субсидию в последний раз.

«Чудес нет. Этот год КГУП еще придется субсидировать. Но, надеюсь, со следующего предприятие выйдет на самоокупаемость», — отметил парламентарий.

Воз и ныне там

В 2021 году в семи территориях Прикамья — Кудымкар, Лысьва, Чусовой, Чернушка, Губаха, части Пермского района, а также трех районах Перми (Индустриальный, Кировский, Ленинский), планируется запустить еще несколько точек раздельного сбора мусора.

Региональное министерство ЖКХ и благоустройства продолжает обустраивать контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Финансирование ведется по двум федеральным программам: «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда») и «Комплексное развитие сельских территорий». Во всех муниципалитетах Прикамья должны обустроить порядка 500 новых контейнерных площадок.

«Их установят в соответствии с требованиями СанПиН по типовым проектам: объекты должны иметь твердое основание и быть защищены от разлета мусора. На новых площадках планируется оборудовать более 3 тыс. контейнеров», — пояснили ФАН в министерстве.

Изначально, например, в Перми проблемы со сбором ТКО и его «выброса» стали решаться просто самими жителями. Когда контейнерные площадки у домов ликвидировали, а новых не организовали, жильцы оставляли мусор на местах, где площадки раньше были, и стали забивать обычные «мусорки» на перекрестках.

Затем местные ТСЖ проснулись и организовали машины, которые, к чести возчиков, приходили каждый день вовремя, правда в 8:00 и 20:00. Время, мягко говоря, не для людей. Через несколько месяцев ездить перестали, отдав все на откуп подрядчикам «Теплоэнерго».

vk.com / Антонина Тухфятуллова

«Безобразная организация. Раньше было намного лучше и с вывозом, и с порядком на площадках. Все свалили на управляющие организации, мол, должны сейчас УК и ТСЖ обрабатывать еще и контейнеры. Извозчик только вывозит и то не весь мусор», — высказали ФАН свою точку зрения жители Индустриального района Перми.

Однако по какой-то причине возчики не стали замечать крупно-габаритный (КГМ) и строительный мусор. Тогда в регоператоре СМИ заявляли, что для этого нанимается отдельная организация, за отдельные деньги. В управляющих организациях уже тогда говорили, что регулярно пишут в администрацию жалобы, как на регионального оператора, так и на подрядные организации.

По их словам, не так давно в микрорайоне Нагорный, на Геологов, 3 вывезли сразу семь КамАЗов с ТКО.

Так, безусловно, не везде. Есть ТСЖ и УК, где люди довольны работой подрядных организаций «Теплоэнерго». Существует, правда, пока еще определенное привыкание к прямым платежам, на которые перешло большинство граждан.

«Другое дело, что по новым правилам сейчас у контейнерных площадок есть свои требования. Проблемы для организации мест для КГМ есть. Нужны большие контейнеры. Оператор такие пока не предоставляет», — пояснили в беседе с корреспондентом ФАН несколько председателей ТСЖ.

Они же рассказали и еще об одной проблеме, касающейся довольно старого автопарка возчиков. Дело в том, что по словам жильцов, у многих домов микрорайона очень узкие дворовые проезды. И когда машина возчика заезжает во двор, она начинает рушить асфальт, тротуары, которые, кстати, сделаны по программе «Комфортная городская среда».

А вот в Мотовилихинскиом районе местным жителям не нужно ничего объяснять по поводу возчиков или платежек. Они, вообще, не понимают, за что платят, и кто этим занимается. И регулярно записывают видео.

В итоге жильцам подарок все-таки сделали. Мусор вывезли.

«Мы дождались. Теперь осталось вопрос с баками решить. А это уже другая история. Надеемся, виновный понесет заслуженное наказание», — написали местные жители в социальных сетях.

Радует, что удалось отстоять контейнеры, которые можно выкатывать, рассказывают представители товариществ. И вспоминают, что когда все начиналось, ТСЖ обязывали ставить те «ящики», которые было удобны убирать возчикам.

Борьба за контейнер

Одно из последствий внедрения «мусорной» реформы в Прикамье — она, в некотором смысле, рассорила собственников многоквартирных домов и предпринимателей. Это касается не только общепита, который располагается рядом с МКД, но и гаражные кооперативы, шиномонтажки и т. д.

«Я не знаю, есть ли у них договоры с оператором, обязаны они их заключать, но весь их мусор, в том числе покрышки и одноразовая посуда, оказываются в наших контейнерах. У жителей, конечно, есть вопросы», — говорит председатель ТСЖ.

vk.com / Антонина Тухфятуллова

«Я спрашиваю у регоператора, на каком основании вы мне насчитали две тысячи рублей с небольшого кафе. Я всегда считала, что договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторона. Мне говорят — нет. Данные им предоставляет налоговая, как о налогоплательщике. Она им подает, что у меня, например, 30 посадочных мест. И из этой информации они начисляют. А ничего, что у меня из этих 30-ти заняты регулярно только десять. Отсюда и общее количество мусора», — рассказала ФАН пермская предпринимательница.

Многие юрлица были долгое время не в курсе того, что с «Теплоэнерго» необходимо заключать договор. При этом, как мы помним, незнание закона не освобождает от ответственности. В данной ситуации так и произошло. Через некоторое время предприниматели начали получать штрафы за неуплату.

Теперь женщине нужно заплатить штраф, который она пытается оспорить, за два года Дело в том, что она и не отказывается платить. Она и платила, но по договору с ТСЖ, в чьи контейнеры все это время и выбрасывала мусор. Очередной конфликт из-за недоинформирования.

На другом объекте общепита в течение двух лет вывозом мусора вообще занималась компания, у которой, как оказалось, нет на это права.

«Нам говорят, докажите, что вы платили, а они вывозили и будем с ними судиться. И вот мы скоро понесем документы, чтобы там разобрались, чтобы нам не платить второй раз. А в компании-возчике нам говорят, мы вас нормально обслуживали, выставляли вам каждый раз счет. Вот вся эта неразбериха – это проблема предпринимателя?» — возмущается руководитель одного из кафе.

В итоге бизнесменам приходится чаще соглашаться со штрафами, чтобы избежать лишних издержек. Потом, по самым скромным подсчетам, один вывоз бака для предпринимателя раньше обходился в 500-600 рублей. Теперь, по их утверждениям, почти 900.

Разделяем вместе

До старта реформы услугу сбора ТКО получали чуть более 400 населенных пунктов Прикамья, сегодня – 1662 (почти 97% населения края). До 2030 года в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно (93% всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае).

В 2021 году Прикамье стало первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем. Первые состоялись 26 и 29 марта на федеральной площадке «ТЭК-Торг», дочерней организации петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Продавцом на бирже выступила ООО «Буматика». Компания выставила на онлайн-торги два наименования вторичных материальных ресурсов – макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. Оба лота нашли своих покупателей.

«Буматика» работает в отрасли обращения с отходами с 2002 года и имеет одну из самых широких в России лицензий на работу с отходами, включающую более двух тысяч позиций. В рамках «Мусорной реформы» компания установила более 700 контейнеров для раздельного сбора отходов в Перми и крае, организовала сеть пунктов приема вторсырья «Разделяю сердцем» и передвижной пункт приема «Экомобиль». Кроме этого, «Буматика» создала приложение для смартфонов, с помощью которого можно заказать вывоз прямо из дома.

«Через проект «Разделяю сердцем» мы хотим развить осознанность у населения к подходу разделению отходов. Жители могут передать на переработку вторсырье или опасные отходы на утилизацию. В каждом пункте находится приемщик. За сданное вторсырье можно получить денежное вознаграждение», — пояснили ФАН в «Буматике».

bumatika.ru / Пресс-служба ООО «Буматика»

«Отходы различных видов пластиков мы предварительно подготавливаем к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку. После чего получаем гранулы, соответствующие конкретному виду пластика — полуфабрикат для производства многих видов изделий, в том числе: упаковки, синтетических текстильных волокон для производства тканей, напольных покрытий, одежных утеплителей и т. д.», — рассказали в компании.

Все отходы поступают на производственные площадки ООО в Краснокамске. В зависимости от видов и классов опасности осуществляется их дальнейшее накопление, переработка, обезвреживание или сортировка и захоронение (мусоросортировочный комплекс и полигон).

Также отходы направляются в качестве сырья для производства тротуарной плитки, брусчатки, заборных колпаков. Из отходов бумаги и картона производится эковата — целлюлозный утеплитель, один из самых экологичных материалов, превосходящий по своим эксплуатационным свойствам популярные утеплители.

«Важный вопрос, который задается на протяжении уже долгого времени — это экологичность процессов. Утилизация и обезвреживание опасных отходов происходит на специализированных установках. Это делается именно для снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду», — отмечают в «Буматике».

Перед Пермским краем к 2024 году по плану Нацпроекта «Экология» поставлена задача отправлять на переработку и повторное использование 36% всех ТБО. В компании объясняют, что без раздельного сбора этого показателя не достичь.

Между ООО, департаментом ЖКХ администрации Перми и регоператором «Теплоэнерго» заключено соглашение о совместном развитии раздельного сбора. Также в ноябре 2020 года «Буматика» и СИБУР подписали долгосрочный контракт на поставку сырья для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы. В рамках соглашения планируется вовлекать в производственный цикл СИБУРа около 34 тыс. тонн вторсырья. На сегодняшний день мусороперерабатывающей компанией уже инвестировано более 22 млн рублей в переработку вторичного ПЭТ, а новое производство строится с привлечением средств «Сбербанка» и Корпорации МСП.