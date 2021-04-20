Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 апреля 22:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:09
Весь мир
Участники саммита в Луанде обсудят проведение республиканского диалога в ЦАР
22:09
Общество
Идею о льготах для привитых от коронавируса пенсионеров поддержали в Госдуме
22:05
Видео
Эксперты обсудили, как противостоять влиянию западной мягкой силы в России
22:04
Весь мир
Директор медицинского центра в ЦАР рассказал об изменениях в обслуживании граждан
22:03
Технологии
Apple представила новую серию мощнейших iPad Pro
22:02
Общество
Что делать в случае потери паспорта: советы эксперта
22:00
Общество
Великолепные лавандовые поля: в Крыму придумали, как обернуть подлость Украины в плюс
21:58
Весь мир
Армия ЦАР опубликовала результаты работы горячей линии для отслеживания боевиков
21:52
Политика
МИД Чехии готовится объявить о новой высылке российских дипломатов
21:51
Весь мир
Конституционный суд ЦАР выявил пособников боевиков среди кандидатов в депутаты
21:46
Общество
Королева Елизавета II встала на сторону принца Уильяма в конфликте с Гарри
21:36
Общество
Олег Мельниченко назвал Пензенскую область мебельной столицей России
21:34
Политика
Россия и Германия начнут совместное производство водорода
21:17
Общество
Экологический забег впервые состоялся в Тульской области
21:13
Общество
Лучшие автохолодильники: составляем рейтинг 2021 года
21:09
Шоу-бизнес
Лишившаяся трехкомнатной квартиры вдова Марьянова недовольна разделом наследства актера
21:09
Общество
Пляж в Янтарном под Калининградом признан лучшим на международном уровне
21:08
Политика
«Надеемся, разум возобладает»: Депутат НС ДНР Бердичевский предостерег Киев от наступления
21:03
Армия
Первую репетицию парада Победы провели в центре Владивостока
21:03
Общество
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
Все новости
Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
vk.com  /  Елизавета Демина
Общество

Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам

  /   Обновлено: 20 апреля 2021 21:11

Пермь, 20 апреля. Глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев выслушал будущих пермских мам по поводу антирезусных прививок. Вообще, эта вакцина находится в списке жизненно важных лекарств. Однако на нее сегодня не выделяется достаточного финансирования для того, чтобы ставить беременным в поликлиниках, что может привести к осложнениям и выкидышам.

«Когда у женщины отрицательный резус-фактор крови, а у мужчины — положительный, у матери может возникнуть резус-конфликт с плодом, что может привести к тяжелым последствиям, и лечится это только внутриутробным переливанием крови. Последующие беременности при появлении антител (которые могут разрушать эритроциты ребенка) могут вообще не состояться, организм женщины будет отторгать резус-положительный плод», — рассказала в беседе с ФАН психолог и будущая мама Елизавета Демина. 

Соприкосновение крови матери и ребенка внутриутробно может произойти, например, в результате родов или травмы живота во время беременности. Прививка в данном случае поможет. Ее делают на 28 неделе, а затем сразу после родов. В роддомах такие прививки закупают и ставят, а вот женские консультации из-за недостатка финансирования нет.

Прививка прописана в рекомендациях по ведению беременности у резус-отрицательных женщин и включена в перечень жизненно необходимых препаратов.

«Сделать ее по ОМС на 28 неделе можно только обратившись в прокуратуру, либо купив самостоятельно. Стоит она от 4 до 7 тыс. рублей или российский аналог (порядка 1,5 тысяч). Но в аптеках они не всегда доступны, — говорит Елизавета. — Большинство беременных слишком поздно узнает о невозможности привиться, поскольку некоторые консультации о них даже не рассказывают. Между тем она может стать спасительной для матери и малыша. И это не потребует больших финансовых вложения от бюджета».

Елизавета Демина, как и многие пермские мамы, попросила главу Прикамья Дмитрия Махонина и депутатов регионального Законодательного собрания обратить внимание на эту проблему.

Также Виталий Костарев отреагировал и на обращения по поводу запрета на партнерские роды в крае. Этот процесс уже практически год как вновь разрешен в Москве и многих других городах России. Для этого необходимо предоставить либо результаты теста на коронавирус, либо сертификат о прививке, либо анализ на антитела. 

В Пермском крае такая практика пока запрещена. Причем, под запретом находятся и посещения молодых мам даже при наличии любых справок, антител, прививок и т. д. 

«Дело не только в том, что женщина в родах остается без поддержки близких, но и в том, что в тяжелом послеродовом состоянии она не получит никакой помощи и в случае, если не сможет встать и заниматься ребенком, будет разлучена с ним. Из-за этого все больше женщин выбирает домашние роды или уезжает в другой регион, что тоже влечет определенные риски. Кроме этого запрет сильно перегружает медработников, которые помимо основных задач вынуждены заниматься бытовой помощью женщинам», — уверена Елизавета Демина.

Глава краевого Роспотребнадзора пообещал организовать совещание с Минздравом Прикамья для обсуждения вопроса.

дети беременность прививки пермский край роспотребнадзор
Комментировать
Самое популярное
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Общество 155809 18 апреля 2021
Украинцы в недоумении от массовой депортации из России гастарбайтеров
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Политика 66985 19 апреля 2021
Версия Праги о «Петрове и Боширове» разбита вдребезги вторым взрывом во Врбетице
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Политика 49156 19 апреля 2021
Норкин «сразил» студию НТВ остроумной шуткой про разговор Путина и Байдена
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Шоу-бизнес 47639 18 апреля 2021
Медики из Европы подключились к борьбе за здоровье Верки Сердючки
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Политика 46048 19 апреля 2021
Русские долго запрягают, или «Поехали!» Владимир Винников об ответе России на санкции
Новости партнеров
Все новости / Общество / Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам
Рейтинг@Mail.ru