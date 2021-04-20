Роспотребнадзор Прикамья среагировал на обращение пермяков по антирезусным прививкам

Пермь, 20 апреля. Глава Роспотребнадзора Прикамья Виталий Костарев выслушал будущих пермских мам по поводу антирезусных прививок. Вообще, эта вакцина находится в списке жизненно важных лекарств. Однако на нее сегодня не выделяется достаточного финансирования для того, чтобы ставить беременным в поликлиниках, что может привести к осложнениям и выкидышам.

«Когда у женщины отрицательный резус-фактор крови, а у мужчины — положительный, у матери может возникнуть резус-конфликт с плодом, что может привести к тяжелым последствиям, и лечится это только внутриутробным переливанием крови. Последующие беременности при появлении антител (которые могут разрушать эритроциты ребенка) могут вообще не состояться, организм женщины будет отторгать резус-положительный плод», — рассказала в беседе с ФАН психолог и будущая мама Елизавета Демина.

Соприкосновение крови матери и ребенка внутриутробно может произойти, например, в результате родов или травмы живота во время беременности. Прививка в данном случае поможет. Ее делают на 28 неделе, а затем сразу после родов. В роддомах такие прививки закупают и ставят, а вот женские консультации из-за недостатка финансирования нет.

Прививка прописана в рекомендациях по ведению беременности у резус-отрицательных женщин и включена в перечень жизненно необходимых препаратов.

«Сделать ее по ОМС на 28 неделе можно только обратившись в прокуратуру, либо купив самостоятельно. Стоит она от 4 до 7 тыс. рублей или российский аналог (порядка 1,5 тысяч). Но в аптеках они не всегда доступны, — говорит Елизавета. — Большинство беременных слишком поздно узнает о невозможности привиться, поскольку некоторые консультации о них даже не рассказывают. Между тем она может стать спасительной для матери и малыша. И это не потребует больших финансовых вложения от бюджета».

Елизавета Демина, как и многие пермские мамы, попросила главу Прикамья Дмитрия Махонина и депутатов регионального Законодательного собрания обратить внимание на эту проблему.

Также Виталий Костарев отреагировал и на обращения по поводу запрета на партнерские роды в крае. Этот процесс уже практически год как вновь разрешен в Москве и многих других городах России. Для этого необходимо предоставить либо результаты теста на коронавирус, либо сертификат о прививке, либо анализ на антитела.

В Пермском крае такая практика пока запрещена. Причем, под запретом находятся и посещения молодых мам даже при наличии любых справок, антител, прививок и т. д.

«Дело не только в том, что женщина в родах остается без поддержки близких, но и в том, что в тяжелом послеродовом состоянии она не получит никакой помощи и в случае, если не сможет встать и заниматься ребенком, будет разлучена с ним. Из-за этого все больше женщин выбирает домашние роды или уезжает в другой регион, что тоже влечет определенные риски. Кроме этого запрет сильно перегружает медработников, которые помимо основных задач вынуждены заниматься бытовой помощью женщинам», — уверена Елизавета Демина.

Глава краевого Роспотребнадзора пообещал организовать совещание с Минздравом Прикамья для обсуждения вопроса.