Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Прикамье

Пермь, 20 апреля. Во вторник около полудня на трассе в Красновишерском районе Прикамья произошло жуткое ДТП.

На 82 километре дороги Красновишерск-Соликамск столкнулись две легковушки – «четырнадцатая» и Toyota. В результате серьезной аварии четверо мужчин и одна женщина скончались, - рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

Над постом видео в соцсетях очевидцы пишут: «будьте аккуратнее. ДТП с погибшими, среди них есть ребенок».

На месте продолжают работать спецслужбы. Уточняются подробности произошедшего.