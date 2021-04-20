Одно из крупнейших кладбищ России в Перми прекращает новые захоронения

Пермь, 20 апреля. Площади одного из крупнейших в России – пермского Северного кладбища достигли пределов. С 12 мая оно начинает работать только в режиме подзахоронений.

В администрации Перми ФАН пояснили, что для новых захоронений открыты: Головановское кладбище площадью 2 га, Заозерское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га. Для подзахоронений открыто еще шесть: Окуловское, Закамское, Верхне-Курьинское, Кислотные дачи, Южное и Ново-Лядовское.

Площадь Северного кладбища составляет около 250 га. По своей территории оно уступает лишь ростовскому.

«В июне 2015 года захоронения здесь были приостановлены в связи с нехваткой места для новых могил. После поэтапного освоения 30 га резервных площадей в октябре 2016 года захоронения возобновились. Сейчас выработаны и резервные участки», — уточняют в мэрии.

Также пермские власти готовят документацию для открытия нового кладбища Восточное в Мотовилихинском районе города. Оно должно заработать в четвертом квартале 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Самаре происходят странные вещи недалеко от ТЦ «Гудок», расположенном на территории, гдераньше находилось Всехсвятское кладбище.