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Ограничительные меры в Прикамье продлили на месяц
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края
Общество

Ограничительные меры в Прикамье продлили на месяц

Пермь, 20 апреля. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье продлил действие ограничительные меры на территории региона до 23 мая 2021 года.

Они касаются организаций сфер и видов услуг, в которых предполагает большое скопление людей и нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях.

«До особого распоряжения оперштаба продолжают действовать ограничения для ночных клубов (дискотек) и развлекательных заведений. То же самое касается и проведения культурно-массовых мероприятий», — рассказали ФАН в пресс-службе краевой администрации.

По словам руководителя Роспотребнадзора Прикамья Виталия Костарева, на сегодняшний день ситуация в регионе стабилизировалась. Однако по-прежнему необходимо обязательно использовать маски в общественных местах.

«В Пермском крае появились новые завозные штаммы COVID-19. В марте-апреле выявлены 14 случаев «британского» и 1 – «южноафриканского» штаммов, которые изучены не в полной мере», – отметил на заседании оперштаба Костарев.

С начала пандемии в Прикамье подтверждено 53 426 случая инфицирования коронавирусом. По данным краевого Минздрава на 20 апреля, прививки от COVID-19 сделали 142 369 жителей Пермского края (78 424 – двумя компонентами).

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что следы SARS-CoV-2 остаются на предметах обихода в среднем до пяти дней. Однако китайские ученые выяснили, что коронавирус может сохраняться в помещениях гораздо дольше — до четырех недель.

пермский край роспотребнадзор вакцина ограничительные меры коронавирус
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