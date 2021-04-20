Пермские ученые работают над устройством оперативного выявления онкозаболеваний

Пермь, 20 апреля. Пермским ученым удалось создать проект устройства, которое позволяет оперативно выявлять клеточные патологии, в том числе онкологию. Аппарат для автоматического гистологического анализа показал точность распознавания заболеваний до 92%.

«Цель нашей разработки – ускорить распознавание болезней. Модуль поддержки принятия решений сможет максимально исключить человеческий фактор и повысить точность анализов, а также снизить нагрузку на медперсонал, – рассказал пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) доктор технических наук Сергей Костарев.

Образцы материала загружаются в аппарат. Затем специально разработанные компьютерные алгоритмы обрабатывают полученное изображение. Устройство с помощью нейронных сетей расшифровывает его и находит индикаторы разрушения тканей, характерные для различных патологических процессов.

«Мы провели серию экспериментов по распознаванию клеточных патологий, результаты которых оценил лаборант-гистолог. Результаты показали, что аппарат сможет достичь достаточно высоких показателей точности – от 82% до 92%. Устройство в перспективе позволит выявлять различные виды патологий: от дистрофии до онкозаболеваний, – объяснил Костарев.

Конечной целью ученых является создание «робота-гистолога» — разрабатывается прототип устройства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2020 году пермский Политех приобрел новое высокотехнологичное оборудование на сумму 268 млн рублей. Это стало возможным благодаря участию вуза в трех федеральных проектах.