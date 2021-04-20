Пермский центр поддержки предпринимателей признан самым эффективным в России

Пермь, 20 апреля. В Калининграде наградили лауреатов первой Национальной премии на лучший центр поддержки предпринимательских инициатив. Центр «Мой бизнес» Прикамья стал победителем всероссийского конкурса в номинации «Эффективность».

Лидеры определялись через анализ статистической информации, полученной из открытых источников, запросы в профильные ведомства, оценки «тайными покупателями» на местах.

Центр «Мой бизнес» Прикамья объединяет работу Пермского фонда развития предпринимательства, центров поддержки МСП и инноваций в социальной сфере, краевую Микрофинансовую компанию, Корпорацию развития Пермского края, а с конца 2020 года – Центр поддержки экспорта.

«В скором времени по инициативе главы региона центр «Мой бизнес» станет ядром Дома предпринимателя, который появится в столице Прикамья. Планируется, что в полной мере услуги на базе созданного учреждения можно будет получать с конца мая 2021 года», — пояснили в администрации губернатора Пермского края.

По стратегии развития МСП в регионе планируется к 2030 году увеличить количество людей, занятых в этой сфере на 109 тыс. человек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на восстановление и возвращение малого бизнеса к «доковидной» жизни понадобится не менее двух лет. При этом именно от предпринимательской инициативы зависит скорость восстановления российской экономики.