Школьнику в Прикамье выбили глаз шариковой ручкой

Пермь, 19 апреля. В конце прошлой недели в Белоевской школе Прикамья 13-летнему ученику выбили глаз шариковой ручкой. Родственники пострадавшего решили рассказать об инциденте только сейчас.

Однако по какой причине, при каких обстоятельствах это произошло, родные мальчика не говорят и сегодня. Школьник по-прежнему находится в одной из больниц столицы Прикамья, где проходит обследования у врачей. Его готовят к операции.

Врачи, по словам родственников, утверждают, что глаз спасти не удастся. Родители, в свою очередь, готовят исковое заявление в суд.

В межмуниципальном отделе МВД России «Кудымкарский» журналистам заявили, что по данному факту инициирована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. В первую очередь, необходимо установить характер и степень вреда, причиненного здоровью.

Директор Белоевской школы ситуацию комментировать не хочет, но рассказала, что несовершеннолетний подозреваемый в нанесении удара продолжает посещать школу.