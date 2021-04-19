Осужденный, находясь под следствием, изнасиловал несовершеннолетнюю в Прикамье

Пермь, 19 апреля. Суд приговорил 20-летнего жителя Гайнского района Прикамья к 10 годам колонии строгого режима. Он признан виновными в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

В 2020 году в отношении молодого человека расследовалось уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Он покинул место пребывания и уехал в город Кудымкар. Вечером того же дня осужденный пришел в гости к своему знакомому, где находились две несовершеннолетние девушки. Одну из них молодой человек изнасиловал», — рассказали ФАН в СКР по Пермскому краю.

Суд назначил виновному наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, а по совокупности преступлений 10-ти лет колонии строгого режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 33-летний пермяк получил 12 лет за совершение сразу нескольких тяжких преступлений. Его признали виновным в разбое, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и причинении тяжкого вреда здоровью.