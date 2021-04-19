Попавшего под поезд пермяка в тяжелом состоянии доставили в больницу

Пермь, 19 апреля. Недалеко от станции Курья Свердловской железной дороги в столице Прикамья грузовой поезд сбил мужчину. В итоге он был госпитализирован.

Инцидент, по данным Уральского СУ на транспорте СКР, случился днем. Пермяк переходил ж/д пути перед близко идущим поездом. С травмами различной степени тяжести его увезла скорая помощь. Пострадавший находится в больнице. За его жизнь борются врачи.

Следователи устанавливают причины произошедшего, опрашивают родственников, очевидцев случившегося. Уже опрошены машинисты локомотивных бригад.

По информации СУ на транспорте, в минувшие выходные на Урале подобные инциденты зарегистрированы также в Тюменской и Оренбургской областях. В результате этих ЧП погиб один человек.