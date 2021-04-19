Проект нового ж/д вокзала Перми представили зампреду правительства РФ

Пермь, 19 апреля. «Железнодорожные ворота» Прикамья представили председателю оргкомитета по подготовке и проведению празднования 300-летия Перми – зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко.

На заседании оргкомитета глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал, что сегодня определены два ключевых кластера. Первый – новый деловой центр города с современной транспортной инфраструктурой, жилым кварталом, спортивной и досуговой составляющими и благоустроенными общественными территориями.

Здесь же представлен и новый транспортно-пересадочный узел «Пермь-2» (ТПУ) с «железнодорожными воротами» всего региона, который будет включать в себя действующий ж/д вокзал и его новую очередь. Сюда же перенесут краевой автовокзал. Предполагается, что после ввода ТПУ в эксплуатацию ежегодный пассажиропоток увеличиться более чем в два раза – до 4,4 млн человек.

«На территории кластера будет построено порядка 400 тыс. кв. метров жилья. Новый ЖК появится вместо ветхих и аварийных двухэтажных домов, которые сейчас находятся на площадке и планируются к расселению, — пояснил губернатор. – Инфраструктура будет дополнена многофункциональной ареной на 10 500 человек. Это позволит расширить перечень соревнований, в том числе высокого уровня, которые сможет принимать Прикамье. Также площадку можно будет использовать для проведения культурных мероприятий».

Стоимость объекта оценивается в 10 млрд рублей. Значительную часть средств предполагается получить из федерального бюджета. Также могут быть привлечены через выпуск облигационного займа на 4 млрд рублей – правительство Прикамья уже обратилось в госкорпарацию ДОМ.РФ.

Рядом с ТПУ должна появиться гостиница. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2024 году.

