Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье

Пермь, 19 апреля. Три человека серьезно пострадали в аварии в Очерском районе Прикамья. Виновником ДТП оказалась женщина.

На федеральной трассе М7 «Волга» 40-летняя автолюбительница на «пятнашке» не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате машина опрокинулась, сообщают журналистам в региональном ГИБДД.

Водитель и еще два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на обходе Чернушки со стороны поселка Куеда в Прикамье произошло серьезное ДТП. Столкновение допустили большегруз и легковушка.