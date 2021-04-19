Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 апреля 09:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:40
Политика
Как Россия отвечает на атаки США, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:39
Общество
Должно ли государство давать деньги НКО, обсудят в медиацентре «Патриот»
09:36
Наука
Планы полетов на Луну и миссию на Марс обсудили на совещании при участии Путина
09:35
Общество
Надувную куртку для защиты пожилых людей от падений создали в Китае. ФАН-ТВ
09:30
Общество
Курорты Кубани ожидают до 16 миллионов туристов в 2021 году
09:30
Происшествия
Девятилетний мальчик в Гане «ожил» по дороге в морг
09:27
Общество
Экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19 зарегистрировали в РФ
09:24
Общество
Сервис «Узнай Москву» сделали более удобным для пользователей
09:22
Армия
Учения противоминной группы кораблей НАТО стартовали на Балтике
09:21
Накормим всю страну: Саратовская область быстро обновляет парк сельхозтехники
09:21
Общество
Водителей Петербурга предупредили о дорожных работах на улицах Петроградской стороны
09:19
Общество
Основатель ПИК займется проектом реставрации здания ресторана «Прага» в Москве
09:18
Экономика
Российских пенсионеров могут освободить от налога на вклады
09:17
Происшествия
Пешеход погиб под колесами мотоцикла в Екатеринбурге
09:16
Шоу-бизнес
Дарья Мороз ответила на слухи о романе с Прилучным
09:15
Общество
Жители Москвы смогут передать показания счетчиков через портал mos.ru
09:11
Шоу-бизнес
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров признался, что плачет за кулисами
09:10
Происшествия
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье
09:03
Экономика
Доллар и евро растут на открытии торгов Московской биржи
09:02
Общество
Педиатр Османов рассказал, какие игрушки нельзя покупать детям
Все новости
Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь
Происшествия

Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье

40-летняя автолюбительница на «пятнашке» не справилась с управлением.

Пермь, 19 апреля. Три человека серьезно пострадали в аварии в Очерском районе Прикамья. Виновником ДТП оказалась женщина.

На федеральной трассе М7 «Волга» 40-летняя автолюбительница на «пятнашке» не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате машина опрокинулась, сообщают журналистам в региональном ГИБДД.

Водитель и еще два человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на обходе Чернушки со стороны поселка Куеда в Прикамье произошло серьезное ДТП. Столкновение допустили большегруз и легковушка.

дтп пермь гибдд госпитализация погибшие
Комментировать
Самое популярное
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Шоу-бизнес 16 апреля 2021
Настасья Самбурская раскрыла назначение скотча во время съемок постельных сцен
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Политика 16 апреля 2021
Украинские военные документы подтвердили вину Киева в катастрофе с MH17
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Политика 16 апреля 2021
Украина провалила попытку создать альянс против России даже ценой своей распродажи
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Политика 16 апреля 2021
Британцы раскритиковали Байдена на фоне введения новых санкций в отношении России
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Общество 16 апреля 2021
Живущая в Анталье россиянка рассказала о реальной обстановке в Турции
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Один человек погиб, трое госпитализированы в результате ДТП в Прикамье
Рейтинг@Mail.ru