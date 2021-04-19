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Пермяк не оплатил штраф и уехал в колонию на три года
pixabay.com  /  Evgeny
Общество

Пермяк не оплатил штраф и уехал в колонию на три года

Ранее суд наказал мужчину уголовным штрафом в размере 2 млн 200 тыс. рублей, который он обязан был погасить в течение 60 дней.

Пермь, 19 апреля. Житель столицы Прикамья не смог вовремя выплатить уголовный штраф, наложенный на него по делу о получении и даче взяток. Он регулярно ссылался на нехватку денег, для единовременной выплаты всей сумму, но при этом не подавал ходатайство о рассрочке платежа.

В 2016 году мужчина являлся сотрудником пермского филиала ОАО «РЖД». Он предложил одной компании преимущественные выгодные условия при заключении договора долгосрочного сотрудничества.

«За вознаграждение обещал постоянные закупки, которые могли принести партнеру стабильную финансовую прибыль и серьезные репутационные дивиденды. В обмен потребовал переводить на его личный счет деньги, — рассказали ФАН в ФССП по Пермскому краю. — В это же время он дал взятку сотруднику ГИБДД, чтобы сдать квалификационный экзамен на право управления мотоциклом».

В итоге суд наказал мужчину уголовным штрафом в размере 2 млн 200 тыс. рублей, который он обязан был погасить в течение 60 дней.

При этом судебные приставы объяснили должнику, что неуплата может обернуться уголовным сроком согласно ст. 32 УИК РФ, а также, что он может обратиться в суд за рассрочкой платежа. Однако никаких действий с его стороны не последовало, и когда срок истек, приставы направили в суд представление о замене штрафа другим видом наказания.

Так уголовный штраф за коррупцию был заменен тремя годами в исправительной колонии общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что специалисты УФССП в Прикамье через суд добились, чтобы пожилая женщина смогла видеть собственных внуков.

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