Олег Тактаров: В США никто денег на спорт не выпрашивает — это главное отличие от РФ

В Прикамье побывал первый российский чемпион мира по смешанным боевым единоборствам, актер, кинопродюсер, режиссер Олег Тактаров.

Одним из мест Пермского края, куда отправился прославленный спортсмен, стал город Березники, где в эти дни проходит первенство России по MMA. По итогам финальных поединков турнира должны сформировать национальную сборную для участия в первенстве мира.

«Такие люди, настоящие звезды на нашей земле, конечно, мотивируют на развитие спорта. Можно вспомнить 90-е, когда мы все искали видеокассеты с чемпионатов UFC (Ultimate Fighting Championship), чтобы посмотреть бои нашего Русского медведя», — рассказал во время пресс-конференции президент Пермской краевой федерации ММА Александр Телепнев.

Русский медведь (под этим псевдонимом Тактаров выступал в UFC) третий раз приезжает в столицу Прикамья, но, по его словам, сейчас впервые удалось хоть немного посмотреть город. Понравилась архитектура и местная кухня. Также чемпион остался в восторге от пермских официанток, которые «каждому доброе слово скажут».

Тактаров рассказал, что 23 года назад написал концепцию, почему нужно заниматься кроссфитом, а не просто качаться. Гораздо лучше совмещать разные виды спорта, как в MMA.

«Ребенку, чтобы понимать, как взаимодействовать со своим телом, здесь будет намного комфортнее и познавательнее. Плюс, сюда из восточной философии перекочевали элементарные нормы, как, к примеру, уважение к старшим», — отметил Олег Тактаров.

Александр Телепнев рассказал, что с 2006 года пермская федерация регулярно проводила ряд профессиональных мероприятий, а Прикамье стало одним из десяти регионов РФ, где была создана собственная команда.

«Мы за последние пять лет не получили ни копейки из краевого бюджета. Хотя в Пермском крае все больше появляется секций по MMA, но соревнования проводит именно головная организация в Москве, которая напрямую связывается с крупными спонсорами. Это сейчас элементарно требует столько лишних движений, причем, со стороны спортсмена. Сегодня, чтобы ему оплатили выезд, нужно пройти процедуру госзакупки, подать кучу документов, для этого содержать уйму специалистов», — подчеркнул президент региональной федерации.

Вспомнили во время пресс-конференции и инцидент, который произошел между Александром Телепневым и DJ Smash в 2018 году. Спор в итоге оказался для популярного диджея проигранным. Его доставили в больницу с переломом челюсти. После этого рэпер Тимати в своем Instagram поддержал коллегу и выложил грубый пост, в котором назвал Телепнева «голубком».

Президент пермской федерации рукопашного боя Александр Шилов написал добрые слова DJ Smash и пригласил Тимати на бой в Прикамье. Репер предложение проигнорировал.

«Мы выросли в девяностые. И понимаем, что такими словами бросаться, мягко говоря, нельзя. Ну, прошло два года. Тимати, вот я здесь. И что? Где бой обещанный?» — сказал президент федерации MMA Пермского края.

vk.com / Александр Телепнев

Уже после встречи с журналистами в беседе с корреспондентом ФАН Русский медведь сравнил развитие любительского и профессионального спорта в США и России, а также отношение к нему со стороны властей и бизнеса.

«В целом там спорт, конечно, коммерческий. Да, есть в США и студенческий спорт, они помогают, безусловно. Но, вообще, если есть человек, который знает, как построить на этом бизнес, и если ему при этом верят, то будет результат. Никто ни у кого там денег не выпрашивает. Это, пожалуй, главное отличие. У нас все время кто-то кому-то что-то должен», — поясняет Олег Тактаров.

По словам Русского медведя, в профессиональный спорт попасть можно одинаково и в России, и в США. Главное — оказаться в руках грамотного специалиста. Но в Америке тренеры, как правило, не берут денег.

«Ребята молодые приходят в зал бокса. Тренер им просто дает возможность заниматься, бить по груше, спаринговаться. Смотрит. Тому, у кого чуть лучше получается, чуть больше желания есть, он начинает потихонечку помогать. Но денег не берет с них. Получает он обычно с толстеньких, богатеньких. И у нас так было. Сейчас, вроде, подравнивается, возвращается такой подход. Строят хорошие объекты, ходи и занимайся. И тренеры там есть. Но пока они, к сожалению, отрабатывают чаще зарплату и родительские деньги», — уверен Олег Тактаров.

Навредить ребенку спортом можно только в том случае, если его заставляют заниматься тем, чем хочет родитель, а не он сам, уверен чемпион.

«Это абсолютно неправильный подход, который может элементарно искалечить ребенку жизнь. Бывают исключения. Папа, например, увидел, что у сына в пять лет мяч к ноге буквально прилипает, как у Месси. Отдал в футбол — удача. Или в музыкальную школу привел ребенка, а через несколько лет у него открылся дар и вырастили в итоге Паганини. При этом когда дети становятся гениями, абсолютно не факт, что они довольны своей жизнью и любят ее. Поэтому помогать ребенку, предоставляя варианты его развития, можно, но не выбирать за него», — говорит Тактаров.

На вопрос о взаимоотношениях между Россией и США чемпион ответил, что пусть этим занимаются те, кто должен.

«Когда-то мне казалось, что действительно есть какие-то споры, пытался вникать. Сейчас я понимаю, что это политические игры. Никаких предубеждений, что русские — это зло в Штатах у простых американцев нет. Я был на Украине не так давно, и там этих предубеждений тоже нет», — резюмировал Олег Тактаров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что первенство России по MMA Прикамье принимает впервые. Для участия в турнире приехало около 200 бойцов из 80 субъектов РФ.