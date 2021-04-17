Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 10:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:33
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 17 апреля, праздники, факты, люди. ФАН-ТВ
10:33
Политика
Крымские татары предложили провести встречу с президентом Турции
10:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин объяснил, почему не пригласил дочь на день рождения
10:28
Происшествия
Протестующие в Окленде грабят магазины электроники и поджигают мусорные баки
10:28
Общество
Названы признаки, которые говорят о постковидном синдроме у ребенка
10:26
Общество
Топ-5 самых известных песен Валерии
10:23
Весь мир
Дело Флойда и BLM привели к росту числа убийств в США
10:22
Происшествия
Жертвой брянского депутата-педофила оказалась 14-летняя девочка
10:16
Армия
Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа
10:13
Происшествия
Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков
10:11
Общество
Эксперты МЧС России поделились рекомендациями по защите от клещей
10:11
Политика
Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
10:11
Общество
Онищенко сообщил о готовности ряда российских регионов отменить масочный режим
10:09
Происшествия
Пьяный водитель сломал ребра при падении машины в кювет под Тверью
10:06
Общество
Россияне назвали сферы работы, в которых можно быстро взлететь по карьерной лестнице
10:05
Общество
Синоптики пообещали москвичам теплую и солнечную погоду в субботу
10:04
Происшествия
Ирландский врач попал в тюрьму после слежки за пациентами в туалете
10:03
Политика
Польский политолог объяснил, как Зеленский меняет риторику Киева
10:02
Весь мир
Армения надеется на расширение военной базы РФ, Европа критикует Баку
10:00
Общество
Движение трамваев до станции метро «Войковская» в Москве возобновили раньше срока
Все новости
Несколько депутатов Госдумы и сенаторов от Прикамья в 2020 году стали богаче
Инфореактор  /  Панова Наталья
Общество

Несколько депутатов Госдумы и сенаторов от Прикамья в 2020 году стали богаче

Самым богатым парламентарием от Прикамья является Александр Василенко с доходом – 52,1 млн рублей.

Пермь, 17 апреля. Информацию о доходах и имуществе депутатов за 2020 году опубликовала государственная дума. Самым богатым парламентарием от Прикамья является Александр Василенко — с доходом 52,1 млн рублей.

Он владеет дачным участком (1240 кв. м.), домом (219,2 кв. м.), квартирой (138,7 кв. м.). Супруга Василенко заработала в прошлом году 14,5 млн рублей. На нее записаны: квартира (105,2 кв. м.) и автомобиль Audi А4. По итогам 2019 года Александр Василенко указал доход в 46,1 млн рублей. Он продолжает оставаться самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края.

Далее в списке значатся Игорь Шубин (6,1 млн рублей), Дмитрий Сазонов (6 млн), Алексей Бурнашов (5,6 млн), Игорь Сапко (5,2 млн), Дмитрий Скриванов (5,1 млн рублей).

Чуть ранее информацию о доходах и имуществе за 2020 год опубликовал Совет Федерации. Так сенатор от Прикамья Алексей Пушков указал годовой доход в 20,5 млн рублей. По итогам 2019 года он заработал 18,1 млн. Помимо двух квартир (136,1 кв. м. и 195,7 кв. м.) в его собственности есть садовый участок и отдельное зданием площадью 58 кв. м., а также Mercedes Е230 и Jaguar XJ.

Андрей Климов сумел заработать 6,4 млн рублей. В его собственности три земельных участка, два летних домика, 1/6 доли квартиры (85.2 кв. м.) и автомобиль Volkswagen Touareg. Есть также квартира (148,6 кв. м.), которая находится в совместной собственности Андрея Климова и его жены. И еще одна — 131,5 кв. м. — в совместном пользовании сенатора, его супруги и несовершеннолетних детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности Андрей Климов заявил в интервью ФАН, что зная любовь украинских националистов к насилию, можно только гадать, что они устроят, если ворвутся в Донбасс.

Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Общество / Несколько депутатов Госдумы и сенаторов от Прикамья в 2020 году стали богаче
Рейтинг@Mail.ru