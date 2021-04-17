Несколько депутатов Госдумы и сенаторов от Прикамья в 2020 году стали богаче

Пермь, 17 апреля. Информацию о доходах и имуществе депутатов за 2020 году опубликовала государственная дума. Самым богатым парламентарием от Прикамья является Александр Василенко — с доходом 52,1 млн рублей.

Он владеет дачным участком (1240 кв. м.), домом (219,2 кв. м.), квартирой (138,7 кв. м.). Супруга Василенко заработала в прошлом году 14,5 млн рублей. На нее записаны: квартира (105,2 кв. м.) и автомобиль Audi А4. По итогам 2019 года Александр Василенко указал доход в 46,1 млн рублей. Он продолжает оставаться самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края.

Далее в списке значатся Игорь Шубин (6,1 млн рублей), Дмитрий Сазонов (6 млн), Алексей Бурнашов (5,6 млн), Игорь Сапко (5,2 млн), Дмитрий Скриванов (5,1 млн рублей).

Чуть ранее информацию о доходах и имуществе за 2020 год опубликовал Совет Федерации. Так сенатор от Прикамья Алексей Пушков указал годовой доход в 20,5 млн рублей. По итогам 2019 года он заработал 18,1 млн. Помимо двух квартир (136,1 кв. м. и 195,7 кв. м.) в его собственности есть садовый участок и отдельное зданием площадью 58 кв. м., а также Mercedes Е230 и Jaguar XJ.

Андрей Климов сумел заработать 6,4 млн рублей. В его собственности три земельных участка, два летних домика, 1/6 доли квартиры (85.2 кв. м.) и автомобиль Volkswagen Touareg. Есть также квартира (148,6 кв. м.), которая находится в совместной собственности Андрея Климова и его жены. И еще одна — 131,5 кв. м. — в совместном пользовании сенатора, его супруги и несовершеннолетних детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности Андрей Климов заявил в интервью ФАН, что зная любовь украинских националистов к насилию, можно только гадать, что они устроят, если ворвутся в Донбасс.