Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 09:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:00
Общество
Россия отмечает День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск
08:56
Общество
Российские ученые раскритиковали беспохмельную водку из ягеля
08:55
Общество
Названа наиболее уязвимая перед сезонной аллергией группа населения
08:54
Общество
Эстонские СМИ: Финляндия собирается закупить «Спутник V»
08:53
Общество
Туроператор сообщил о падении цен на авиабилеты до российских курортов
08:48
Спорт
Власти Москвы построят новый спортивный кластер на северо-востоке столицы
08:44
Происшествия
Пьяная женщина устроила массовое ДТП с троллейбусом в Новосибирске
08:44
Общество
Читатели Le Figaro раскритиковали Байдена из-за санкций против России
08:44
Общество
Белый дом в ужасе: Псаки прокомментировала недавнюю стрельбу в США
08:41
Политика
Крым назвал оправданной мерой закрытие части акватории Черного моря
08:40
Общество
Юрист раскрыл опасность оставленных чеков на кассе
08:39
Происшествия
Двух человек эвакуировали спасатели из горящего здания в Гатчине
08:37
Политика
Михеев на пальцах объяснил, почему Западу не стоит совать свой нос в дела России
08:35
Общество
Добыча нефти в США стала причиной экологической катастрофы
08:34
Общество
Российским автомобилистам назвали слабые места двигателей Hyundai и Kia
08:23
Происшествия
Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье
08:23
Армия
Украинские военные оценили свои силы в случае войны с Россией
08:20
Общество
Российские космонавты успешно вернулись на Землю с МКС
08:13
Шоу-бизнес
Ахеджакова назвала «ерундой собачьей» ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»
08:00
Общество
Топ-5 ролей юбиляра Леонида Мозгового
Все новости
Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье
 /  Пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ
Происшествия

Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье

Молодому человеку было 16 лет. Он учился в школе №8 и был второгодником.

Пермь, 17 апреля. В Кудымкаре Прикамья ученик восьмого класса покончил с собой. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Молодому человеку было 16 лет. Он учился в школе №8 и был второгодником. По словам знакомых, у юноши были весьма хорошие отношения с семьей. Он не употреблял запрещенные вещества, не злоупотреблял алкоголем. Встречался с девушкой.

В Кудымкарском межрайонном следственном отделе СУ СКР журналистам рассказали, что подробности и причины пока неизвестны, сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье расследуют обстоятельства несчастного случая, который произошел с первым заместителем председателя правления банка. Мужчина был найден мертвым прямо на рабочем месте.  

следственный комитет пермский край самоубийство школьник проверка
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Актриса Наталия Антонова впервые рассказала о смерти сына
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье
Рейтинг@Mail.ru