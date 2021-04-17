Восьмиклассник неожиданно для всех покончил с собой в Прикамье

Пермь, 17 апреля. В Кудымкаре Прикамья ученик восьмого класса покончил с собой. По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Молодому человеку было 16 лет. Он учился в школе №8 и был второгодником. По словам знакомых, у юноши были весьма хорошие отношения с семьей. Он не употреблял запрещенные вещества, не злоупотреблял алкоголем. Встречался с девушкой.

В Кудымкарском межрайонном следственном отделе СУ СКР журналистам рассказали, что подробности и причины пока неизвестны, сейчас проводится доследственная проверка.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье расследуют обстоятельства несчастного случая, который произошел с первым заместителем председателя правления банка. Мужчина был найден мертвым прямо на рабочем месте.