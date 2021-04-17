Пермяк приехал помочь знакомой, а изнасиловал сожительницу ее соседа

Пермь, 17 апреля. 12 лет колонии получил 33-летний пермяк за совершение сразу нескольких тяжких преступлений. Его признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, и причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.132 УК РФ).

В региональном Следственном комитете рассказали, что мужчина ранее уже был судим. Ночью ему позвонила знакомая и пожаловалась, что сильно шумят соседи. Пьяный пермяк взял с собой нож и отправился выручать женщину.

«Виновный ворвался в квартиру и, угрожая ножом, заставил потерпевших отдать ему деньги и мобильные телефоны. Затем выгнал хозяина из комнаты, и изнасиловал его сожительницу», — пояснили ФАН в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Пермяка приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье осужден 36-летней мужчина. Он признан виновным в совершении 11 преступлений против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней дочери (2005 года рождения) своей сожительницы.