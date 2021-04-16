Один человек погиб на пожаре в Перми

Пермь, 16 апреля. Серьезный пожар в столице Прикамья заставил самостоятельно эвакуироваться почти 40 человек. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, один человек погиб.

Балкон на одном из верхних этажей почти полностью выгорел, и огонь перекинулось выше. Потушить возгорание были призваны 17 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Причина пожара устанавливается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что днем, 16 апреля, на обходе Чернушки со стороны поселка Куеда в Прикамье произошло серьезное ДТП. Тяжелые травмы получили два ребенка.