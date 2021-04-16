Двое детей пострадали в ДТП с КамАЗом в Прикамье, опубликовано видео

Пермь, 16 апреля. На обходе Чернушки со стороны поселка Куеда в Прикамье произошло серьезное ДТП. По фото из социальных сетей видно, что столкнулись большегруз и легковушка.

В комментариях очевидцы пишут, что одного из пострадавших довольно быстро увезла бригада скорой помощи. А вот другого участника аварии извлекали из машины спасатели.

В региональном ГИБДД журналистам рассказали, что столкнулись LADA Largus и «КамАЗ». По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля. В результате он серьезно пострадал, также как и двое детей – 8 и 13 лет, которых госпитализировали с тяжелыми травмами.

Местные жители в соцсетях сообщили, что на данном участке дороги движение всегда опасное, и часто случаются аварии. По факту ДТП проводится проверка.