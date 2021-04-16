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Сборную России по MMA сформируют после первенства страны в Прикамье
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края
Спорт

Сборную России по MMA сформируют после первенства страны в Прикамье

На данный момент этим видом спорта в Прикамье занимается 60 человек.

Пермь, 16 апреля. Первенство России по ММА пройдет в Березниках Прикамья с 16 по 18 апреля. По итогам будет сформирована сборная России, которая примет участие в первенстве мира.

Этот вид спорта набирает популярность не только среди спортсменов, но и собирает все большую зрительскую аудиторию, сказал глава региона Дмитрий Махонин на встрече с президентом Союза смешанных боевых единоборств ММА России Радмиром Габдуллиным. На данный момент этим видом спорта в Прикамье занимается 60 человек.

«По нашему опыту, серьезный рост числа желающих заниматься ММА произойдет после проведения первенства страны в Березниках. Соревнования посетят чемпионы мира Кирилл Сидельников и Виталий Миноков. Они также проведут мастер-классы, — рассказал на встрече Радмир Габдуллин. — Для развития вида спорта в регионе необходима тренировочная база, которая стала бы центром ММА. Союз готов обучить тренерский состав, на ближайшие два года разработана программа переквалификации, в том числе и с международным участием».

Губернатор уже поручил Минспорта Пермского края рассмотреть возможность предоставления помещения.

«Вид спорта интересный и перспективный, тем более что в него приходят представители таких базовых для региона видов как самбо и дзюдо. Поэтому необходимо поддержать развитие ММА в Пермском крае», — отметил Дмитрий Махонин.

Соревнования такого уровня по MMA Прикамье принимает впервые. Турнир соберет около 200 бойцов из 80 субъектов РФ. По итогам финальных поединков, 18 апреля, сформируют сборную России для участия в первенстве Мира.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Международная федерация баскетбола (ФИБА) поблагодарила власти Пермского края за отличную подготовку и проведение отборочных матчей Чемпионата Европы 2022 года.

пермский край самбо mma дзюдо единоборства березники
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