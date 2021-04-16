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Пермяк угнал автомобиль, который до этого продал
pixabay.com  /  TheDigitalWay
Происшествия

Пермяк угнал автомобиль, который до этого продал

  /   Обновлено: 16 апреля 2021 08:57
На почту 47-летнего мужчины постоянно приходят «письма счастья» за нарушения, которые он не совершал.

Пермь, 16 апреля. В полицию одного из районов столицы Прикамья обратился 18-летний местный житель. Он сообщил о том, что у него угнали с неохраняемой придомовой территории ВАЗ-2108.

На видеозаписи с камер наружного наблюдения видно, как ночью к легковушке подходят двое мужчин, вскрывают дверь и сжигают документы. Затем спокойно выкатывают машину со двора, подцепляют ее к другому автомобилю (УАЗ) и уезжают. 

«Колеса УАЗа оборудованы дисками, не свойственными для данной модели. При изучении баз данных МВД было установлено, что хозяином автомобиля со своеобразными колесами является бывший владелец «восьмерки». Он был задержан», — рассказали ФАН в краевом МВД.

Подозреваемый объяснил, что в 2016 году продал машину молодому человеку, который немного поездил и перепродал другому парню, который часто нарушает ПДД. В итоге на почту 47-летнего мужчины постоянно приходят «письма счастья» за нарушения, которые он не совершал. Он решил угнать ВАЗ и прекратить историю с бесконечными денежными тратами, пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Там же добавили, что мужчине нужно было решать вопрос в правовом поле. Как поступать правильно, прописано в ФЗ от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Также информация есть и в постановлении правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 «О государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Ханты-Мансийске пьяный водитель после требования остановиться для проверки документов прокатил на капоте сотрудника полиции. Ранее автолюбитель был судим за угон и другие преступления.

мвд пермь пдд штрафы угон
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