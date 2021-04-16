Руководитель пермского КВН поборется за кресло депутата Госдумы

Пермь, 16 апреля. На участие в предварительном голосовании «Единой России» заявил себя руководитель ассоциации команд КВН Прикамья, член краевой Общественной палаты Ямур Гильмутдинов. Он претендует на место в списке по выборам в Государственную думу, сообщает пресс-служба партии.

С 2001 по 2004 годы Ямур Гильмутдинов руководил командами КВН «Парма» и «Друзья». С 1999 года возглавляет Ассоциацию команд КВН Пермского края. Является лауреатом Строгановской премии.

Праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать смогут все желающие. Победители будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую городскую думу, Законодательное собрание Прикамья и Госдуму РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что худрук Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов также подал документы на участие в предварительном голосовании. Он поборется за право стать кандидатом по единому федеральному избирательному округу.