Глава Прикамья: рано говорить, буду ли баллотироваться в Госдуму

Пермь, 15 апреля. Глава Прикамья Дмитрий Махонин ответил на вопрос журналистов по поводу возможной смены места трудоустройства. А именно, появившуюся информацию о том, что он будет баллотироваться в Государственную думу.

Губернатор Пермского края сказал, что предпочитает не комментировать данный вопрос на этой стадии. Отметил, что понимает, что у него как у гражданина РФ есть такое право, и он будет думать, «реализовывать это право или нет».

«Выбирать точно буду. А вот баллотироваться — пока еще рано об этом говорить», — пояснил Дмитрий Махонин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Госкорпорация «Ростех» и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства в Перми будет открыто новое производство вакцин, а также организован выпуск препаратов на основе плазмы крови, в том числе — «Ковид-Глобулина».